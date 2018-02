Žene u naivnoj umjetnosti

Hrvatska, Kultura

Malo ih je al ih ima

Pojam naivne umjetnosti većina će ljudi automatski povezati sa imenima poput Generalića, Lackovića ili Rabuzina, no činjenica je da su se i žene bavile umjetnošću, u vrijeme slobodno od kućanskih poslova. To su slikarice Ana Matina, Mara Puškarić Petras i Katarina Henc, te kiparice Dragica Belković, Bara Mustafa i Kata Vizvari. Sve su one bile svojevrsne buntovnice koje su se jednostavno morale umjetnički realizirati bez obzira na prepreke. » Vox Feminae