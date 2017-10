Ženski blues Janis Joplin

Celebrities, Glazba

"Blues je tako lako napraviti. To je pjesma usamljene žene. To je potraga za jednom toplom muškom dušom. Bar ja to tako gledam… To je izvorni blues", izjavila je svojevremeno Janis Joplin. I doista, čežnja, sjeta, ljubavna bol i nezadvoljstvo česte su teme njenih pjesama ( Ball & Chain ). Joplin je bila veličanstvena blues-rock pjevačica, neprilagođena djevojka sagorjela u vlastitoj vatri hipersenzibilnosti, usamljenosti i neshvaćenosti od svijeta, piše Kultiviši se . Ovdje je i dokumentarac o pjevačici.