Znanstvenici traže da dobna granica puberteta bude od 10. do 24. godine

Napredak ili nazadovanje?

Pubertet je nekada počinjao u dobi od oko 14 godina (i trajao do 19.), ali se ta dobna granica do danas drastično spustila pa djeca već u dobi od oko 10 godina počinju sazrijevati. Osim toga, djeca se danas puno duže školuju, kasnije sazrijevaju, kasnije odlaze od kuće i kasnije se žene. Stoga znanstvenici predlažu da se dobna granica puberteta pomakne od 10. godine do 24. godine.