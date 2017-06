Zvijezda Glastonburyja - Jeremy Corbyn, političar

Glazba, Politika, Svijet

One Man Band

Ako je Glastonbury 2017 imao neslužbenu himnu bilo je to Jeremy Corbynovo ime otpjevano na melodiju 'Seven Nation Army' White Stripes ( video ), piše Guardian o upravo završenom velikom britanskom glazbenom festivlau. Kažu da se "oh, Jeremy Corbyn” moglu čuti posvuda - na nastupu Radiohead na glavnoj pozornici, u silent discu, usred nastupa repera Stormzyja, koji se i sam uključio itd. Kad se šef laburista pojavio na pozornici i održao govor bilo je to između repera Run the Jewels i r'n'b pjevača Craiga Davida kad je sve stalo ( video ), iako se čini da su neki jedva čekali da političar prestane govoriti da bi oni mogli nastaviti pjevati “oh, Jeremy Corbyn”...