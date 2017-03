Zvijezde nezavisne pornografije bore se za nastranu revoluciju

Lifestyle, Svijet

Misionarska Britanija

Britanski zakon o digitalnoj ekonomiji (The Digital Economy Bill) cilja na to se zabrani maloljetnicima odlazak na porno stranice. Iako može zvučati kao razumna mjera, ali u praksi bi mogla dovesti do orvelijanske baze podataka porno korisnika u Velikoj Britaniji. No to nije jedina promjena. Zakon će zabraniti "nekonvencionalne seksualne činove" (BMSM, Queer...) s porno stranica i pročistiti industriju. "Iako će registracija predstavljati financijski teret koji malo specijaliziranih sajtova može podnijeti. dio o 'nekonkvencionalnom sadržaju' predstavlja napad na seksualne slobode", kaže nezavisna porno producentica Pandora Blake. » Huck Magazine