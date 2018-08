Elon Musk se pojavljuje u novom dokumentarcu Chrisa Pinea, Do You Trust This Computer, u kojem se istražuju potencijalne opasnosti koje bi umjetna inteligencija mogla donijeti svijetu. “Kad je na vlasti zli diktator, taj čovjek će umrijeti. No ne i AI, ne bi bilo smrti. Živio bi zauvijek. I tad biste imali besmrtnog diktatora od kojeg ne možemo pobjeći”, upozorio je Musk. Index, Mashable