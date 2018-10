Zamjena turbo-bojlera kondenzacijskim isplati se za – 40 godina

Korisna HRT-ova emisija ‘Dobro jutro’ o zamjeni plinskih bojlera (ovdje): Bruxelles je 2013. zabranio prodaju turbo-bojlera, a, bez obzira što starih bojlera nema više na tržištu, rezervnih dijelova će biti najmanje idućih 10 godina. U Hrvatskoj je dosad ugrađeno 10.000 novih, kondenzacijskih bojlera, a razlika između njih i starih je u tome što turbo-bojleri imaju puno veću temperaturu plinova i osjetna je razlika u količini vlage. Kondenzacijski bojleri su 20 do 30 posto skuplji od klasičnih, a donose uštedu energije od tri do pet posto godišnje, što znači da je rok isplativosti 40 do 50 godina.