Zašto je biti lijen zapravo dobro za vas

Ja sam lijen čovjek. To iznenađuje neke, jer sam pišem knjige o produktivnosti. Kad uzmem slobodan dan na primjer. Ne zanimaju me avanture, to slobodno vrijeme najradije potrošim ležeći na kauču gledajući dokumentarce na Netflixu i čitajući. Kad imam slobodan tjedan? Više volim ostati kod kuće i jesti pizzu nego putovati svijetom. Srećom, upravo ta lijenost me čini tako produktivnim. A ta činjenica je dobila i znanstvenu potvrdu. – piše Chris Bailey za Time.

I još jedan bonus na tu temu – slavni esej Bertranda Russella “U pohvalu lijenosti”