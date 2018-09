Zašto umirovljenici u Hrvatskoj ne mogu raditi kao drugdje u svijetu?

Lupiga donosi intervju s ekipom koja vodi portal Mirovina.hr i Facebook stranicu Humans of Mirovina, na kojoj donose priče o simpatičnim i zanimljivim umirovljenicima, slično popularnim Humans of New York. “Definitivno je Facebook društvena mreža s koje mladi sve više odlaze, a zbog svoje jednostavnosti korištenja privlači starije. Starija populacija koristi Facebook kao forum, što je lijepo, ali pritom dolazimo do velikog izazova. Oni su nevjerojatan generator mržnje na internetu. Jednostavno se ne boje reći što misle i pritom ne biraju riječi niti metode. Nisu svjesni posljedica svojih iskaza”, kažu.