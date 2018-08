Zbog Uljanika stranka Pametno izlazi iz “Amsterdamske” koalicije

“Što se tiče Karamarkovih nastupa u Omišu pred izbore, mogu samo reći kako mu se to samopouzdanje obilo o glavu, bio je u Omišu na predizbornom skupu, ali ni to mu ništa nije pomoglo. Pokazalo se da ljudi zaista prepoznaju drugačiju politiku, dosta im je ispraznih obećanja, da se jedno govori, a drugo radi. U Ivanu Kovačeviću su prepoznali da je radio za sve njih bez razlike, da nije bitna stranačka iskaznica, da mu je na prvome mjestu dobrobit cijeloga grada. Ovo je simbol – ljudi mogu svojim glasom promijeniti stvari, izlaskom na izbore mogu podržati one koji gradu i državi stvarno žele sve najbolje”, kaže Marijana Puljak, čelnica splitske inicijative “Za pametne ljude i pametan grad”. Index