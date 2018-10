Željko Komšić u Pressingu BiH: Shvatio sam da je ova politika jedna obična septička jama

Iz intervjua Milorada Pupovca za Politiku: Premijer Plenković me je zvao posle napada i javno osudio ono što se desilo, za razliku od predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. To je bio prvi poziv te vrste i prvo obraćanje nekog premijera, do sada, povodom bilo kojeg poznatog, javnog ili nejavnog incidenta… Teško se može od Srbije tražiti da ona unapređuje i rešava probleme Hrvata u Vojvodini, a da se pri tome ne čine napore da se unapredi položaj Srba u Hrvatskoj… Ne može neko ko je Srbin kritički govoriti o Hrvatskoj, jer to je odmah neprijateljstvo…



SDP i stranke leve građanske ideje su nama i većini Srba u Hrvatskoj bliže. Ali politički imperativ nalaže Srbima u Hrvatskoj i drugim manjinama da podrže HDZ, ukoliko on vodi politiku koja je otvorena prema manjinama, politiku u kojoj čuva vrednosti koje su nama važne, i čuva neke elementarne vrednosti demokratskog poretka. To jeste sada slučaj… U vreme Ive Sanadera i Jadranke Kosor imali smo članove vlade i potpredsednika vlade. Danas imamo samo participaciju. U vladi Zorana Milanovića imali smo maksimum do pomoćnika ministra, a u ovoj vladi imamo do nivoa državnog sekretara.

više

manje