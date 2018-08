“Zemlja se približava granici na kojoj će postati peć za sušenje”

Globalne temperature od siječnja do rujna bile su u prosjeku za 1,2 stupnja Celzija više nego one u predindustrijsko vrijeme, a cijela 2016. godina vjerojatno će biti najtoplija godina u povijesti, objavila je Svjetska meteorološka organizacija. Do postavljanja rekorda doći će ako ostane jednako relativno toplo kao u prvih devet mjeseci, a znanstvenici su 90% sigurno da će se to i dogoditi. Kad se uspoređuju temperature prema razdoblju od 1961. do 1990. onda je prvih 9 mjeseci 2016. godine bilo 0,88 stupnja iznad prosjeka tog referentnog razdoblja, dok je aktualni rekorder, godina 2015. bila za 0,77 stupnjeva toplija. BBC