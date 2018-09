Žena Woody Allena se oglasila: Brani supruga i napada pomajku, Miju Farrow

Još od Match Pointa 2005. godine, Woody Allen nije imao filmsku premijeru uoči početka sezone nagrada. No to će promijeniti ove godine, 1. prosinca trebao bi izaći njegov novi film Wonder Wheel. Ginny (Kate Winslet) sa starijim suprugom (Jim Belushi) radi u zabavnom parku na Coney Islandu i zaljubljena je u mladog spasioca na plaži (Justin Timberlake), no sve se promijeni kada u priču uđe kćer njegog supruga (Juno Temple) – trailer. Indie Wire