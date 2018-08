Quartz predstavlja novu knjigu Slavoja Žižeka Refugees, Terror and other Troubles with the Neighbors. U knjizi izbjeglice naziva “cijenom koju čovječanstvo plaća za globalnu ekonomiju”, te kaže kako ljevica ima opasnu tendenciju da stvara mit o časti izbjeglica zbog patnji koje proživljavaju. “Patnja te ne čini plemenitom osobom. Naprotiv, ona te dovodi to toga da ćeš učiniti sve samo da preživiš”, kaže Žižek.