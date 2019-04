Uslijed klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja polovica leda na oko četiri tisuće ledenjaka na Alpama otopit će se već do 2050., čak i da se emisije ugljičnog dioksida svedu na nulu, piše u časopicu The Cryosphere Europske geoznanstvene unije. Ako čovječanstvo ne poduzme ozbiljne korake te se štetne emisije u okoliš dodatno povećaju, do 2100. godine Alpe bi mogle ostati bez 90% leda.