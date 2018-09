Žustra Tema dana o prijedlogu mirovinske reforme

Prema trenutno važećem zakonu, prijevremenim umirovljenicima mirovina se smanjuje od 1,2 do 4,08% godišnje, ovisno o godinama staža. Tako se maksimalno kažnjavaju muškarci koji idu u mirovinu s 35 godina staža i 60 godina života, kojima se mirovina umanjuje za 20,4% u odnosu na punu. Postotak smanjenja ubuduće će se povećati na razinu s usporedivim zemljama EU u kojima se kreće od 3,6 do 7,5% po godini ranijeg umirovljenja. To znači da bi se maksimalni postotak smanjenja mogao popeti na više od 30%. Jedna je to od mjera koje predviđa nova mirovinska reforma. T-Portal