Stephen King i ostala ekipa podizača tlaka
10 najintenzivnijih triler romana svih vremena
Ovaj popis izdvaja iznimno napete i intenzivne romane koji dokazuju da knjige pružaju jednak razina straha, neizvjesnosti i uzbuđenja kao najbolji triler filmovi ili serije. Na popisu su (Collider):
- Needful Things (Stephen King)
- Ripley’s Game (Patricia Highsmith)
- Crooked House (Agatha Christie)
- Clockers (Richard Price)
- Monster (Naoki Urasawa)
- Libra (Don DeLillo)
- The Big Nowhere (James Ellroy)
- The Trial (Franz Kafka)
- House of Leaves (Mark Z. Danielewski)
- Misery (Stephen King)