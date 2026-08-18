10 najintenzivnijih triler romana svih vremena - Monitor.hr
Danas (10:00)

Stephen King i ostala ekipa podizača tlaka

10 najintenzivnijih triler romana svih vremena

Ovaj popis izdvaja iznimno napete i intenzivne romane koji dokazuju da knjige pružaju jednak razina straha, neizvjesnosti i uzbuđenja kao najbolji triler filmovi ili serije. Na popisu su (Collider):

  • Needful Things (Stephen King)
  • Ripley’s Game (Patricia Highsmith)
  • Crooked House (Agatha Christie)
  • Clockers (Richard Price)
  • Monster (Naoki Urasawa)
  • Libra (Don DeLillo)
  • The Big Nowhere (James Ellroy)
  • The Trial (Franz Kafka)
  • House of Leaves (Mark Z. Danielewski)
  • Misery (Stephen King)

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20.06. (14:00)

Korzet, intrige i pokoji leš u samostanu

Pet književnih klasika i povijesnih romana koje vrijedi pročitati

Journal donosi preporuke hvaljenih romana koji nas vode kroz različite povijesne epohe i ljudske sudbine. “Ponos i predrasude” bezvremenska je romansa o društvenim normama, dok “Orkanski visovi” nude mračnu, destruktivnu ljubavnu priču iz viktorijanskog doba. “Wolf Hall” oživljava političke intrige tudorske Engleske kroz lik Thomasa Cromwella, a “Ime ruže” donosi napeti detektivski misterij iz tajnovitog srednjovjekovnog samostana. Naposljetku, “Pačinko” je emotivna, epska saga o borbi i preživljavanju generacija jedne korejske obitelji u Japanu. Svako djelo nudi vrhunski spoj autentične atmosfere i nezaboravnih likova.

07.05. (13:00)

Svemirski putnici i zemaljski jadnici

Najbolje fantasy i ZF knjige u zadnjih 10 godina koje bi se svidjele i onima koji ne vole taj žanr

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22.01. (14:00)

Što se sve čitalo, to ne znamo, ali kako se glasalo...

Goodreads Choice Awards 2025: što čitatelji stvarno biraju

Goodreads Choice Awards 2025. okupio je više od 7,5 milijuna glasova čitatelja i još jednom potvrdio status najdemokratičnije književne nagrade. Pobjednici u 15 kategorija otkrivaju aktualne čitateljske trendove – od fikcije, trilera i romantasyja do publicistike i YA romana. Među nagrađenima su Fredrik Backman, Rebecca Yarros, Suzanne Collins i Holly Jackson. Posebno je važno da su tri nagrađena naslova već dostupna na hrvatskom jeziku: Ne baš sasvim mrtva, Svitanje nad žetvom i Oluja Oniksa. Journal

12.01. (09:00)

Prošlost, ali s karakterom

Povijesni romani koje vrijedi pročitati barem jednom u životu

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23.06.2025. (23:00)

Mladi, čitajte (ako se usudite)

Izgubljeni gospodin Kovač – horor bajka najbolji književni tekst za mladež, nagrađen nagradom Grigor Vitez

Stručno povjerenstvo objavilo je dobitnike 58. Nagrade Grigor Vitez za najbolja književna i likovna ostvarenja za djecu i mlade u 2024. godini. Glavnu nagradu u kategoriji književni tekst za mladež osvojila je Morea Banićević za roman Izgubljeni gospodin Kovač. U fantastičnom romanu mladi su ljudi radoznali, dovitljivi i hrabri, a suočavaju se s neočekivanim situacijama na svim razinama – od obiteljske povijesti do odnosa prema prirodi i sebi samima. Journal

27.05.2025. (20:00)

Od farme do provalije – nova sezona depresije i klasika

Pet za pet: svježe knjige domaćih nakladnika koje vrijedi pročitati

  • Muzej samoubojstava – filozofski triler o Allendeovoj smrti i krivnji koja ne zastarijeva.
  • Slobodna – brutalno iskreni memoari o djetinjstvu u Albaniji i slomu ideala.
  • Sjećanje zraka – poetična i potresna priča o zlostavljanju i traumi.
  • Životinjska farma – bezvremenska alegorija o svinjama na vlasti, sad u novom prijevodu.
  • Samo jedna od – izravan roman o odrastanju u sjeni mobbinga i potrage za pripadanjem.

tportal

24.05.2025. (10:00)

Kad romani život na daskama znače

Romani s dužim rokom trajanja: književne nagrade koje se pretoče u kazališta, filmove i audioknjige

Dok čekamo ovogodišnje finaliste tportalove književne nagrade, tportal se prisjeća romana koji su nakon osvajanja glavne nagrade nastavili živjeti u drugim umjetnostima, potvrđujući značaj ove nknjiževne nagrade. Neki su postali kazališne predstave, poput romana Kristiana Novaka i Olje Savičević Ivančević, drugi su oživjeli na filmskom platnu ili u audioknjižnim formatima. Nagrada tako ne označava kraj, već odskočnu dasku u svijet kazališta, filma i zvuka, potvrđujući moć književnosti da nadživi samu sebe.

21.05.2025. (22:00)

I vani nas čitaju

Roman ‘Crvena voda’ Jurice Pavičića knjiga je mjeseca prema Sunday Times

Kritičarka Joan Smith piše o knjizi ‘Crvena voda‘ kolumnista Jutarnjeg, a hvali ga i Financial Times. 1989. godine Hrvatska je bila dio Jugoslavije, no sela na dalmatinskoj obali, sa svojim spektakularnim plažama, samo što nisu uvučena u građanski rat. U ovom iznimnom romanu Jurica Pavičić koristi neriješeni nestanak tinejdžerice Silve kako bi dokumentirao utjecaj tog konflikta. Jurica Pavičić je iz Splita i kriminalistički žanr koristi kako bi ponudio uvide u povijest svoje zemlje. To je jedan od najboljih romana koje sam pročitala u dugo vremena. No, politika je pozadina na kojoj Pavičić dočarava duboko ljudsku priču o gubitku i čežnji. Kada sedamnaestogodišnja Silva nestane, njena obitelj bačena je u kaos. Je li pobjegla ili je ubijena? Oba su ishoda moguća. Jutarnji… nedavno se navedeni roman čitao i komentirao i na forumskom Klubu knjige.

12.03.2025. (14:00)

Pet knjiga za bijeg od stvarnosti (ili dublje uranjanje u nju)

Knjige koje će vas odvesti u svemir, Zagreb, Jugoslaviju i kazališni backstage

1. Labirint smrti – Philip K. Dick (Vuković & Runjić)

  • Skupina nasumično odabranih ljudi završava na nepoznatom planetu. Nitko ne zna zašto su tamo, ali paranoja i nasilje brzo rastu. Klasična Dickova SF priča s filozofskim pitanjima o stvarnosti.

2. Kokoš Marica – Dubravka Ugrešić i Marin Remić (Oaza Books)

  • Kokoš Marica iz Adamovca odlazi u avanturu po Zagrebu. Nailazi na gradske likove poput kumica s Dolca i policajaca. Humoristična priča koja kroz apsurdne situacije propituje društvene norme.

3. Književna republika Jugoslavija – Boris Postnikov (Durieux)

  • Analiza postjugoslavenske književnosti i njezinog odnosa prema prošlosti. Proučava kulturne fenomene i utjecaj kapitalizma. Fleksibilan koncept koji odbija esencijalizam, ali donosi nove uvide.

4. Cirkus Astralis – Zoran Predin (OceanMore)

  • Melodrama, inkarnacije i pobunjeni likovi u rukopisu problematičnog pisca. Povijesne ličnosti i reinkarnacije stvaraju kaotičnu, ali intrigantnu priču. Roman u stalnom procesu nastajanja, koji i čitatelja uvlači u igru.

5. Iza starog zastora – Antonija Kassowitz-Cvijić (Hrvatski centar ITI)

  • Kazališno-publicistički tekstovi o zagrebačkom kazališnom životu od 18. stoljeća nadalje. Priče o glumcima, rekvizitima, šaptačima, čak i kazališnim frizerima. Pruža uvid u kazališnu atmosferu i društveni status umjetnika tog doba.

tportal

30.01.2025. (19:00)

Povijest nije slijepa, ali ponekad zažmiri

Roman ‘Ekspozicija tame’: Za koga žmirimo? I za koga gledamo?

Autor povijesnih romana Marko Gregur, nakon Vošickog, tiskara koji je između ostalog tiskao i Krležina djela u vrijeme Obznane, nastavlja trilogiju o Podravini romanom Ekspozicija tame, istražujući utjecaj povijesti na ljude i obrnuto. Glavni lik je slijepi dječak, što otvara pitanja percepcije i (ne)vidljivosti istine. Pisac spaja fikciju i fakciju, naglašavajući važnost razumijevanja kompleksnih likova. Kroz svoje knjige, autor želi sačuvati Koprivnicu i Podravinu na književnoj karti Hrvatske, istražujući povijesne prekretnice kroz prizmu ljudskih sudbina. Tako će u idućoj knjizi donijeti priču o Žarku Dolinaru, svjetskom prvaku u stolnom tenisu i ratnom humanitarcu. HRT