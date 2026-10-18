The era of flying cars
📹 Alef Aeronautics
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— Science girl (@gunsnrosesgirl3) February 26, 2025
Kalifornijski startup Alef Aeronautics uspješno je demonstrirao prvi potpuno funkcionalni leteći automobil koji može voziti cestom i okomito poletjeti. Tvrtka je objavila videozapis koji prikazuje kako njihov prototip Alef Model Zero prelazi iz vožnje po cesti u let, što odmah priziva sjećanja na filmove i romane u kojima su isto tako letjeli automobili. Model A ima domet cestovne vožnje od 322 kilometra i leta od 177 kilometara, s početnom cijenom od 300.000 dolara, koja uključuje balistički padobran – za slučaj da let završi prije planiranog slijetanja. Model Z, planiran za 2035. godinu, bit će dostupan po znatno pristupačnijoj cijeni od 35.000 dolara. Autonet
Budućnost je ovdje: za svega 300.000 dolara možete naručiti prvi leteći električni automobil. Na stranicama kompanije automobil se može naručiti po navedenoj cijeni, a uz dodatak od 1.500 dolara, preskačete listu čekanja. Tvrtka kaže da planira početi isporučivati vozila kupcima do kraja 2025. Kada će takav automobil odobriti europski regulatori, zasad je neizvjesno, ali nije nerealno očekivati da će leteći automobili u budućnosti letjeti i europskim horizontima. Lider