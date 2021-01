U Pfizerovom cjepivu protiv korone 10 je sastojaka, ali mikročip za praćenje nije jedan od njih – napisao je mrtav-hladan New York Times, u vremenu kad se mora i takve stvari navoditi. Što jest unutra? – jedan aktivni sastojak, glasnička ribonukleinska kiselina (mRNA) koja sadrži genetičku informaciju o virusnom proteinu šiljka; četiri lipida koji tvore masni, zaštitni mjehurić oko molekule mRNA i lakše je dostavljaju do stanice; saharoza (šećer) koja sprečava skupljanje ostalih sastojaka u “grude” kada su smrznuti; četiri soli: kalijev klorid, monobazni kalijev fosfat, osnovni natrijev fosfat dihidrat i natrijev klorid (kuhinjska sol).

There are 10 ingredients in Pfizer’s coronavirus vaccine. Contrary to conspiracy theories, tracking microchips are not one of them.https://t.co/DyG3R1WehG

