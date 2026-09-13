Loading...

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2026 is 70% complete
— World of Statistics (@stats_feed) September 13, 2026
2026 is 70% complete
— World of Statistics (@stats_feed) September 13, 2026
Tekst Igora Bereckog za Bug mapira deset biotehnoloških iskoraka koje bi 2026. trebale prijeći iz hypea u kliničku i industrijsku rutinu. U prvom planu su „ambient“ AI koji smanjuje birokraciju u zdravstvu, in vivo CRISPR za masovne bolesti, stabilnija sučelja mozak–računalo, personalizirana mRNK onkologija i digitalni blizanci pacijenata. Slijede robotska kirurgija, MCED krvni testovi, autonomni laboratoriji, AlphaFold 3 kao alat za dizajn lijekova i „off-the-shelf“ CAR-T terapije. Fokus nije na vizijama, nego na izvedivosti, standardima i stvarnom učinku u praksi.
Portal Politico predviđa 2026. kao godinu visokog političkog i financijskog rizika: Trump možda pokušava okončati rat u Ukrajini, ali Putin ima razloge za odugovlačenje; tržišta obveznica mogla bi srušiti vlade s lošim javnim financijama; Netanyahu bi još jednom mogao politički preživjeti; Orbán se suočava s najtežim izborima u desetljeću; prijeti kriza “bankarstva u sjeni”; a u SAD-u demokrati su favoriti za osvajanje Zastupničkog doma, dok republikanci vjerojatno zadržavaju Senat. Godina u kojoj politika sve više nalikuje klađenju. N1
Godina u koju smo ušli donosi nastavak tehnološkog i znanstvenog ubrzanja, ali i ozbiljne rizike. Stručnjaci za Index upozoravaju na pseudoznanstvene zdravstvene trendove, moguće pucanje financijskih mjehura (posebno AI dionica) i rast automatiziranih financijskih odluka. U znanosti se očekuju iskoraci u ranoj dijagnostici, personaliziranoj terapiji raka, primjeni umjetne inteligencije u medicini i velikim svemirskim eksperimentima. Istodobno, Hrvatsku čeka težak zadatak zaštite Jadrana, dok kritičko razmišljanje i financijska pismenost postaju nužni alati preživljavanja u digitalnoj ekonomiji. Index
Godina 2026. donosi izazove u EU s proširenjem eurozone, ETIAS-om i migracijskom politikom. Svijet čeka niz izbora – od Libije, Brazila i Izraela do Mađarske i Slovenije. Oružani sukobi u Ukrajini, Bliskom istoku i Africi neće stati, dok AI ulazi u operativnu fazu s robotima, agentima i hibridnom infrastrukturom. Privatni svemirski programi jačaju, s Artemis 2 i Haven-1, a tehnološki napredak postaje teško pratiti. Politika, ratovi i inovacije čine 2026. ubrzanom i nepreglednom godinom. Višeslav Raos za tportal
Happy New Year New Zealand!
Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building – the Sky Tower.
Latest updates https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/GMg9UnKboU
— Sky News (@SkyNews) December 31, 2025
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