Kad ti protest postane navika
AfD je pobijedio na izborima zbog tema socijalne sigurnosti i gospodarskih pitanja, a ne zbog migracija
Visoka izlaznost (78%) i mobilizacija dotadašnjih apstinenata donijeli su AfD-u pobjedu, dok su vladajući pretrpjeli težak poraz. Čak 59% građana iskoristilo je izbore za slanje opomene saveznoj vladi, pri čemu je popularnost kancelara Friedricha Merza pala na povijesno nisku razinu. Ključni razlog zašto je AfD nadjačao Demokršćane (CDU) u Saskoj-Anhaltu leži u tome što se nepovjerenje prema CDU-u više ne odnosi samo na pojedinačne odluke, već na gubitak temeljnog političkog autoriteta. CDU je s jedne strane pretrpio kolaps reputacije u svojim tradicionalno najjačim utvrdama, dok je AfD uspio kapitalizirati osjećaj zapostavljenosti i ponuditi se kao “jedini pravi zastupnik” građana, koji je i bliži ljudima. DW, Index
- Ulrich Siegmund jedno je od novih prepoznatljivih lica njemačke desnice, a njemački Spiegel nazvao ga je ‘najopasnijim čovjekom u Njemačkoj’. Pokraj ubrzavanja deportacija, žele ukinuti obavezno školovanje, kao i financiranje udruga koje se bave demokratskim obrazovanjem (tportal)