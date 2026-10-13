Leti sama, a sluša i šefa

Airbusov bespilotni lovac Valkyrie izveo prvi europski let - Monitor.hr
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Airbusov bespilotni lovac Valkyrie izveo prvi europski let

Airbus i Kratos uspješno su u sjevernoj Europi testirali autonomnu borbenu letjelicu U740 Valkyrie. Pokus je potvrdio planove za isporuku ovog sustava europskim vojnim snagama do 2029. godine. Valkyrie je dizajnirana kao dopuna zrakoplovima s posadom (poput Eurofightera), s doletom većim od 5.000 km i brzinom do 0,8 Macha. Ključni element sustava je Airbusov softver MARS pokretan umjetnom inteligencijom, koji omogućuje autonomno vođenje misija i rad u skupinama, uz obveznu ljudsku kontrolu nad ključnim odlukama radi poštivanja etičkih i pravnih standarda. Bug, Airbus


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