Leti sama, a sluša i šefa

Airbus i Kratos uspješno su u sjevernoj Europi testirali autonomnu borbenu letjelicu U740 Valkyrie. Pokus je potvrdio planove za isporuku ovog sustava europskim vojnim snagama do 2029. godine. Valkyrie je dizajnirana kao dopuna zrakoplovima s posadom (poput Eurofightera), s doletom većim od 5.000 km i brzinom do 0,8 Macha. Ključni element sustava je Airbusov softver MARS pokretan umjetnom inteligencijom, koji omogućuje autonomno vođenje misija i rad u skupinama, uz obveznu ljudsku kontrolu nad ključnim odlukama radi poštivanja etičkih i pravnih standarda. Bug, Airbus