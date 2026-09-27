Trenutno bez stolice

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Aleksandar Vučić ispunio obećanje i podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije
Ovu odluku donio je kako bi se aktivno uključio u predizbornu kampanju kao nositelj izborne liste “Ujedinjena Srbija” za izvanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. listopada. Učinio je to pred kraj drugog mandata, zakonski se ne bi mogao kandidirati za još jedan. U slučaju pobjede svoje političke opcije, planira ponovno preuzeti funkciju predsjednika Vlade. U svom obraćanju javnosti istaknuo je ekonomske uspjehe svoje vlasti, poručio da će Srbija štititi svoj narod na Kosovu te zahvalio građanima na višegodišnjoj podršci. Slobodna, tportal