Alepski bor nije krivac za požare: Ključ problema leži u neobuzdanom rastu raslinja i izostanku prevencije - Monitor.hr
Danas (19:00)

Gori gora, gori bor

Alepski bor nije krivac za požare: Ključ problema leži u neobuzdanom rastu raslinja i izostanku prevencije

Alepski bor štiti tlo od erozije i stvara uvjete za povratak autohtonih hrastovih šuma. Glavni rizik ne predstavlja samo stablo, već nakupine suhog materijala ispod njega koji prizemni požar pretvaraju u vatrenu oluju. Rješenje nije sječa, već prorjeđivanje, čišćenje biomase i stvaranje mješovitih šuma. Unatoč tome što europski proračuni i dalje troše 90 % sredstava na gašenje, stvarna zaštita leži u ulaganju u prevenciju i održavanje terena. Index


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Jučer (22:00)

Šumski vatrogasac ili piroman?

Uloga alepskog bora u dugotrajnoj obnovi opožarenih područja

Zbog visoke zapaljivosti alepski bor često se smatra rizičnim, no stručnjaci ističu njegovu ključnu ulogu u prvoj fazi obnove opožarenih područja. Zdenko Bogović, predsjednik Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, opisuje ga kao “nužno zlo” i jedinu vrstu sposobnu brzo pripremiti stanište za povratak autohtone vegetacije. Napominje kako je obnova šuma dugotrajan proces koji traje od 50 do 100 godina. Kao primjer navodi splitski Marjan, gdje je za prirodnu smjenu starog šumskog fonda potreban postupni rad i dugogodišnja edukacija javnosti. Agroklub