Gori gora, gori bor

Alepski bor štiti tlo od erozije i stvara uvjete za povratak autohtonih hrastovih šuma. Glavni rizik ne predstavlja samo stablo, već nakupine suhog materijala ispod njega koji prizemni požar pretvaraju u vatrenu oluju. Rješenje nije sječa, već prorjeđivanje, čišćenje biomase i stvaranje mješovitih šuma. Unatoč tome što europski proračuni i dalje troše 90 % sredstava na gašenje, stvarna zaštita leži u ulaganju u prevenciju i održavanje terena. Index