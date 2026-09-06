Proroci i metalci iz laboratorija

Istraživači sa sveučilišta MIT razvili su algoritam “η-learning” (Extreme Event Aware) koji uspješno predviđa i simulira rijetke te ekstremne događaje bez potrebe za povijesnim podacima o prošlim nepogodama. Metoda se oslanja na kvalitativna znanja i neoznačene podatke kako bi precizno mapirala intenzitet, trajanje i područje budućih oluja. U međuvremenu, australski znanstvenici s RMIT-a izradili su hibridni metamaterijal od 3D-otisnutog titana ispunjenog pjenom. Ova izuzetno čvrsta struktura pluta na vodi čak i nakon teških oštećenja, što otvara vrata novim otpornijim plutačama, molovima i morskim senzorima. Još vijesti iz znanosti donosi Bug u tjednom pregledu.