Algoritam s MIT-a predviđa ekstremne događaje - Monitor.hr
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Proroci i metalci iz laboratorija

Algoritam s MIT-a predviđa ekstremne događaje

Istraživači sa sveučilišta MIT razvili su algoritam “η-learning” (Extreme Event Aware) koji uspješno predviđa i simulira rijetke te ekstremne događaje bez potrebe za povijesnim podacima o prošlim nepogodama. Metoda se oslanja na kvalitativna znanja i neoznačene podatke kako bi precizno mapirala intenzitet, trajanje i područje budućih oluja. U međuvremenu, australski znanstvenici s RMIT-a izradili su hibridni metamaterijal od 3D-otisnutog titana ispunjenog pjenom. Ova izuzetno čvrsta struktura pluta na vodi čak i nakon teških oštećenja, što otvara vrata novim otpornijim plutačama, molovima i morskim senzorima. Još vijesti iz znanosti donosi Bug u tjednom pregledu.


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