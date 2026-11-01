Narančasti na testu
Američki međuizbori: Gubitak Kongresa zavezao bi ruke Trumpu i blokirao neke njegove odluke
Mladi Amerikanci sve se više udaljavaju od politike uoči međuizbora 2026. Od 49 milijuna mladih (18–29 godina), na birališta planira izaći tek trećina, dok čak 69 % sa strahom gleda na budućnost zemlje. Visoki troškovi života, korupcija i gubitak povjerenja u institucije postali su važniji od stranačkih ideologija. Iako je dio mladih 2024. podržao Donalda Trumpa zbog ekonomskih obećanja, nezadovoljstvo i dalje raste. Osobna iskustva, poput kriza i nemogućnosti zapošljavanja, potiču sve opći osjećaj zasićenosti i razočaranja i prema ljevici i prema desnici. Oni koji će ipak glasati, i dalje se nadaju promjenama. HRT
- Biraju se sva 435 zastupnička mjesta, 35 senatora te brojni guverneri i lokalni dužnosnici. S obzirom na to da republikanci trenutno drže većinu u oba doma, pobjeda demokrata značajno bi ograničila predsjednika Donalda Trumpa u donošenju zakona, odobravanju proračuna i imenovanjima te otvorila vrata novim istraga. Glavne teme izbora su inflacija, troškovi života i imigracija, a ishod će izravno utjecati i na američku vanjsku politiku. Express