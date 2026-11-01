Narančasti na testu

Trump se 2017. zapitao: „Gde je sada moj Roy Cohn?“ Odgovor je pronašao u ogledalu: on sam će biti svoj Roy Cohn. Mada je uticaj zloglasnog advokata i fiksera na mladog Trumpa opšte poznat, Birdova upečatljiva, dinamična i primereno teskobna nova biografija uspeva da to učini još uverljivijim. Ima nečega jezivog u temeljnosti Trumpovog oponašanja načina na koji se Cohn nosi sa svetom:

bezočno laži, odbijaj da plaćaš male račune, na svaku kritiku odgovaraj klevetama i pretnjama, za svaki poraz tvrdi da je trijumf, svakoga tuži svaki put, koristi zakon i pravosudni sistem kao oružje kad god je to moguće, uči od mafijaša, koristi telefon da izbegneš papirni trag, sopstvenu visoko privilegovanu malenkost uvek prikazuj kao žrtvu elita, podeli svet na saveznike koje možeš zloupotrebiti i neprijatelje koje treba iskoristiti, na pobednike kojima ćeš laskati i gubitnike koje ćeš eksploatisati na svaki zamislivi način.

Trumpov jezik je Cohnov jezik (iznošenje najvećih laži uvek započinje rečima: „ako želite da znate istinu“). Opšti stil njegovih javnih nastupa takođe je Cohnov – on ga je naučio da improvizuje na svaku temu. Trump je od Cohna naučio još jednu veoma važnu stvar: površinski sloj morala kod pripadnika američke visoke klase veoma je tanak. Cohn je ubedljivo dokazao da je njihova tolerancija na korupciju bezobalna. Trump je naučio tu lekciju – kao i Jeffrey Epstein. Peščanik