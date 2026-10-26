Kad studenti preuzmu katedru
Analitičari složni: Vučić još nije gotov, iduća vlast upitne stabilnosti
Politički analitičar Krešimir Macan za tportal upozorava da ovo nije nužno Vučićev konačni kraj. Pred studentskim pokretom tek je izazov preoblikovanja u funkcionalnu vlast, dok SNS zadržava jaku lokalnu mrežu. Mogući su scenariji poput suđenja i preuzimanja medija, no vanjskopolitički smjer Srbije ostaje nepoznanica. Tranzicija vlasti bit će spora, nesigurna i puna izazova. Vučićevu stranku očekuje ozbiljno preslagivanje, dok on sam možda dočeka priliku ukoliko nova vlast ne ispadne stabilna.
- Sličnog je mišljenja i Boško Picula, koji ističe kako u Srbiji nije bilo konkretnog lidera na čelu opozicije, već je pobjedu odnijela ideja, kao i zasićenje likom i djelom donedavnog predsjednika. Bez jasnog vodstva, preširokog programa od nacionalističke desnice do proeuropske ljevice, s inicijatorima koji izbjegavaju preuzimanje političkih dužnosti, a što je razumljivo jer i dalje studiraju, te s nedvojbenim klipovima vlasti na odlasku, pobjednici izbora u Srbiji imaju čvrst legitimitet i legalitet, ali nemaju čvrst okvir svoga budućeg djelovanja
- Šoškić je najavio bolje odnose s Hrvatskom i Europskom unijom, dok na pitanje o stavu nove vlasti prema Rusiji nije odgovorio. Najavio je da se Studentska lista neće baviti pitanjima iz ratnih 90-ih godina, poput Vukovara i Oluje, te da Kosovo, u skladu sa srbijanskim Ustavom, smatra dijelom Republike Srbije (Index)
- RTV-ov Dnevnik započeo isprikom: “Javni servis godinama nije ispunjavao funkciju. Prešućivalo se, zatvarale su se oči, informiralo se jednostrano” (Nacional)