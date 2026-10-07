Neka igre počnu
Analiza izbora u BiH: Nacionalističke stranke dominiraju, a komplicirana računica tek počinje
Nakon izbora u BiH, politička scena potvrđuje svoju nepredvidljivost: dok Denis Bećirović osvaja Predsjedništvo, SDA i HDZ drže ključne parlamentarne poluge, a Milorad Dodik zadržava moć unatoč gubitku formalne funkcije. Uvođenje tehnologije poput skenera smanjilo je izborne manipulacije, no zlouporaba javnih resursa i dalje ostaje problem. Stvarna borba tek počinje kroz složene koalicijske pregovore, raspodjelu mandata u domovima naroda te vječne ustavne i izborne blokade koje zemlju drže u institucionalnom limbu. Višeslav Raos za tportal