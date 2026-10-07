Analiza izbora u BiH: Nacionalističke stranke dominiraju, a komplicirana računica tek počinje - Monitor.hr
Danas (11:00)

Neka igre počnu

Analiza izbora u BiH: Nacionalističke stranke dominiraju, a komplicirana računica tek počinje

Nakon izbora u BiH, politička scena potvrđuje svoju nepredvidljivost: dok Denis Bećirović osvaja Predsjedništvo, SDA i HDZ drže ključne parlamentarne poluge, a Milorad Dodik zadržava moć unatoč gubitku formalne funkcije. Uvođenje tehnologije poput skenera smanjilo je izborne manipulacije, no zlouporaba javnih resursa i dalje ostaje problem. Stvarna borba tek počinje kroz složene koalicijske pregovore, raspodjelu mandata u domovima naroda te vječne ustavne i izborne blokade koje zemlju drže u institucionalnom limbu. Višeslav Raos za tportal


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Petak (22:00)

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Više od 3,4 milijuna birača u BiH bira novu vlast na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini. Ključna novost predstojećih izbora je uvođenje biometrijske provjere otiska prsta i strojnog brojanja glasačkih listića na svih 5200 biračkih mjesta kako bi se spriječile krađe identiteta i prijevare. Izbori se odvijaju u sjeni blokiranih europskih integracija, neprovedene izborne reforme te napetih političkih utrka za Predsjedništvo i parlamente. Pregovori o formiranju nove vlasti očekuju se u tjednima nakon potvrde rezultata, a prve naznake stabilnosti ovisit će o međustranačkim koalicijama. tportal

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Idemo ovako. Petljanje Beograda i Zagreba u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini nije donijelo sreću nikome. Definitivno je nije donijelo državi kao takvoj, kao ni Bošnjacima i ljudima koji osjećaju jednaku pripadnost svim narodima i ideji zajedničke zemlje. Ali nije donijelo nikakvu sreću ni Srbima, ni Hrvatima.

Bosna i Hercegovina jeste kompleksna, vjerovatno i trajno traumatizirana zemlja, umnogome i podijeljena zemlja i razoreno društvo, s nacionalizmom kao neizbježnim načinom života, barem za jedan duži period. I oko toga se ništa neće promijeniti, sve i da sada prestane bitna svjesna uloga Srbije i Hrvatske u političkom životu unutrašnje zemlje, kakvom ju je nazvao Ivan Lovrenović.

No, unatoč tome što prestanak tog uplitanja ne bi ništa bitno promijenio trenutačno, mogao bi barem osvijestiti te ljude da je njihova stvarnost ovdje i sada.

Jer dok god te svijesti nema, imat ćemo kampanju za domaće izbore koja se ne stigne baviti svakodnevnim životom, iz razloga što se vrti oko neostvarenih nacionalističkih planova, najnižih emocija i nemogućnosti funkcioniranja države. Živjeti pak u vječnoj privremenosti i nepovjerenju ne samo da nije neka sreća nego je izvor kontinuiranog stresa koji ne vodi ničemu. Dragan Markovina za Peščanik

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Dvije glavne vijesti s jučerašnjih izbora u Bosni i Hercegovini su pobjeda Denisa Bećirovića i izmjene Izbornog zakona koje je nametnuo Visoki predstavnik Christian Schmidt. Najtužnije u cijeloj kampanji bilo je to što se nitko nije ozbiljno bavio klasnim i socijalnim pitanjima, pa ni nominalna ljevica, pa čak ni u situaciji izvjesnog porasta siromaštva uslijed krize. A da paradoks bude veći, sva tri novoizabrana člana Predsjedništva predstavljaju se kao socijaldemokrati. Stoga je, više nego ikad prije, situacija otvorila prostor da se državno vodstvo počne baviti lijevim temama i stvarnim životom građana. Kada bi se to na kraju dogodilo, predstavljalo bi kopernikanski obrat u političkom životu u Bosni i Hercegovini. Naznake promjene kursa dogodile su se već s pobjedničkim govorom SDP-ova Denisa Bećirovića koji je sa socijalnim pitanjima otvorio nastup, a sada nam ostaje vidjeti je li moguće te namjere pretvoriti u stvarnost i nametnuti te teme kao bitne. Peščanik

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