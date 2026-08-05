Arhitektura budućnosti: Osam stadiona koji ruše svjetske rekorde - Monitor.hr
Danas (18:00)

Kad se gradi bez kočnica

Arhitektura budućnosti: Osam stadiona koji ruše svjetske rekorde

Suvremeni i povijesni stadioni diljem svijeta pomiču granice inženjerstva i arhitekture kroz osam impresivnih rekorda (Dezeen):

  • Najveći kapacitetom: Rungrado 1st of May (Sjeverna Koreja) – 150.000 mjesta
  • Najskuplji: SoFi Stadium (SAD) – 5,5 milijardi dolara
  • Najviši: Olimpijski stadion u Montrealu (Kanada) – toranj visine 165 m
  • Najveća kupola: Nacionalni stadion u Singapuru – raspon od 310 m
  • Najodrživiji: Climate Pledge Arena (SAD) – prvi s certifikatom nulte stope ugljika
  • Najdulji raspon krova: Wembley (Ujedinjeno Kraljevstvo) – luk od 315 m
  • Najduže u uporabi: Deepdale (Engleska) – u funkciji od 1878
  • Najviša nadmorska visina: Daniel Alcides Carrión (Peru) – 4.338 metara

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  • Tekst na Archived Dreams analizira suradnju slikara i scenografa Jacquesa Lagrangea s redateljem Jacquesom Tatijem na filmu Moj ujak (1958.), s naglaskom na kultnu Vilu Arpel. Ta satirična, antiseptička modernistička kuća, izgrađena u studiju, bila je istovremeno arhitektonska teza i komični poligon koji kritizira sterilnost modernizma. Izgrađen na temeljima obiteljskog umjetničkog nasljeđa, Lagrange je fluidno spajao slikarstvo, tapiseriju i urbanu arhitekturu (poput projekata za Tour Albert i pariški Jussieu). Njegova Vila Arpel prerasla je iz kritike modernizma u trajni estetski rječnik, dokazujući kako dizajn diktira ljudsko ponašanje, a granice među umjetnostima ostaju porozne.
  • U filmu se pojavljuje Tatijev Mr. Hulot, francuska inačica lika Skitnice Charlieja Chaplina. Dobroćudni je i smotani protagonist koji kroz fizičku komediju i minimalan dijalog satirizira apsurde modernog društva. Prepoznatljiv po luli, kišobranu i neobičnom hodu, pojavljuje se u četiri Tatijeva filma. Mon Oncle dobitnik je Oscara za najbolji strani film i ujedno je prvi Tatijev film u boji. Screen Rant
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Urbano naše zagorje

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