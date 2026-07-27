Automobil koji je promijenio povijest: Sudbinsko skretanje na sarajevskom mostu - Monitor.hr
Danas (11:00)

Ubitačna vožnja

Automobil koji je promijenio povijest: Sudbinsko skretanje na sarajevskom mostu

Priča o sarajevskom atentatu 1914. godine nudi globalni uvid u to kako jedan grad ulazi u svjetsku povijest – čak do udžbenika u Argentini. U centru tog prijeloma našao se luksuzni bečki automobil Gräf & Stift Double Phaeton. Tijekom posjete Franza Ferdinanda, vozač Leopold Lojka je naredbu da ide “pravo” shvatio kao “desno” (što na češkom i znači desno) i skrenuo u pogrešnu ulicu. Zaustavivši vozilo tik ispred Gavrila Principa, nehotično je pokrenuo lanac događaja koji je doveo do Prvog svjetskog rata. Automobil se danas čuva u Beču. BiHamk… na mjestu atentata postavljena je replika još 2014. godine, povodom obilježavanja 100. godišnjice Sarajevskog atentata (28. lipnja) i početka Prvog svjetskog rata, koji je započeo mjesec dana kasnije (što se obilježava sutra) objavom rata Austro-ugarske Srbiji.


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