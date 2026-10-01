Ništa još od autopilota
Autonomni tramvaji i autobusi još daleko od gradskih ulica
Iako metroi bez vozača postoje desetljećima, uvođenje umjetne inteligencije u tramvaje i autobuse znatno je složenije zbog nepredvidivog gradskog prometa, inercije vozila i skliskih tračnica. Dok gradovi poput Pariza i Singapura koriste automatizaciju na izoliranim linijama ili u spremištima, dosadašnji testovi pokazuju da AI tehnologija u javnom prijevozu služi ponajprije kao podrška vozačima. Zbog brojnih sigurnosnih i tehničkih izazova, u Zagrebu i drugim gradovima u skoroj se budućnosti umjesto potpunog ukidanja vozača može očekivati tek postepeno uvođenje pomoćnih sustava. Index