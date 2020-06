Kad je jedina nada to što je pobjeda protivnika nezgodno prevelika

Visokom se Vučiću stalno nabija na nos da na vlasti opstaje (i neprestano je uvećava) pomoću iluzija i populističke pirotehnike, ali šta je drugo nego iluzija i prodavanje muda umesto bubrega predsedavati fiktivnim strankama, sklapati sporazum sa narodom (a ne potpisati ga) pa izaći na crtu čoveku koji ima stranku od 700.000 članova? Prolongirano samoubistvo demokratskih perspektiva Srbije, započeto ubistvom Zorana Đinđića, sada je svršeni i neopoziv čin. Ličnosti sposobne da te perspektive povrate iz kliničke smrti i artikulišu kreativnu politiku ili su pomrle, ili ubijene ili su prestare. Što reko Morpheus u Matrix-u – mada je primerenije da je to rekao u Beogradu – Welcome to Desert of Reality – piše Svetislav Basara za Danas.