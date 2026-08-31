'Proxy ratnici kolektivnog zapada'
Basara: Smrt decenije
Široke srpske narodne mase su frenetično – toliko frenetično da se na momente činilo da slave – ožalile „srpskog junaka“, na drugoj strani mnogo uže srpske narodne mase su se – uz mnogo neumesnih Iks i FB komentara – zdravo uzradovale Mladićevom premetanju svetom. Ništa ne može da prođe bez srpskih podela, pa to ti je.
Višekratno sam ovde pisao da moja neznatnost smatra da bi u nekom pravednijem svetu Ratko Mladić – koji je, da ne bude zabune, s dobrim razlogom osuđen – trebalo da bude tek četvrtooptuženi za srebrenički pokolj, da bi trećeoptuženi trebalo da bude Karadžić, drugooptuženi pak Milošević.
A ako se pitate, a sigurno se pitate, ko bi onda trebalo da bude prvooptuženi, uputiću vas, radi uštede u karakterologiji, na memoare Milovana Đilasa (1989-1996), u kojima se nalazi kompletan spisak persona dramatis, što će reći nacionalnih geografa, krojača mapa i teoretičara humanih preseljenja koji su „spakovali“ rat, tako „spakovanog“ ga čaršijskim kanalima (kanalizacijama) uvalili Miloševiću, Milošević ga prosledio Karadžiću, a Karadžić Mladiću. Svetislav Basara