'Proxy ratnici kolektivnog zapada'

Široke srpske narodne mase su frenetično – toliko frenetično da se na momente činilo da slave – ožalile „srpskog junaka“, na drugoj strani mnogo uže srpske narodne mase su se – uz mnogo neumesnih Iks i FB komentara – zdravo uzradovale Mladićevom premetanju svetom. Ništa ne može da prođe bez srpskih podela, pa to ti je.

Višekratno sam ovde pisao da moja neznatnost smatra da bi u nekom pravednijem svetu Ratko Mladić – koji je, da ne bude zabune, s dobrim razlogom osuđen – trebalo da bude tek četvrtooptuženi za srebrenički pokolj, da bi trećeoptuženi trebalo da bude Karadžić, drugooptuženi pak Milošević.