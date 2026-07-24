I traktori će mislii svojom glavom
BCG: Agentski AI i podaci preoblikuju globalni prehrambeni sustav
Novo izvješće Boston Consulting Groupa pokazuje da umjetna inteligencija i automatizacija pokreću novu eru u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Suočene s klimatskim promjenama, geopolitičkim poremećajima i strožim regulativama, kompanije moraju prijeći na odlučivanje temeljeno na podacima u stvarnom vremenu. Agentski AI povezuje stvaranje novih bioloških rješenja, prikupljanje podataka s terena, donošenje odluka i automatiziranu provedbu. Poljoprivredna inteligencija mijenja tradicionalne poslovne modele, pa konkurentska prednost prelazi s fizičke opreme i ekspertize na podatkovnu infrastrukturu. Istočna Europa pritom ima značajan potencijal za rast kroz ubrzanu digitalizaciju. Lider