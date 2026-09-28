Jaše dalje

Beck - Ride Lonesome: Trilogija jada - Monitor.hr
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Beck – Ride Lonesome: Trilogija jada

U devedesetima, izlazak Beckovog novog albuma spadao je među najiščekivanije trenutke glazbene sezone, pri čemu se čekanje redovno kratilo nagađenjem koje će žanrove ovoga puta izmiješati i u kojem će smjeru krenuti njegovo postmodernističko spajanje nespojivog. “Ride Lonesome“ u svakom je slučaju, kako ju je sam opisao, “heartbreak record“, ali u retrovizoru svoga života ovoga je puta sagledao znatno širu sliku, prisjećajući se prošlih vremena, gubitaka i lomova koje je doživio i s kojima se, poslije svega, ipak naučio nositi. Riječ je o tipičnom country / folk / americana izdanju na kojem dominiraju akustične gitare i pedal steel, uz dosta reverba i delikatno ukorporirane gudače. Vedran Harča za Ravno do dna


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Šlageri & šansone

Sam Smith osvojio četiri Grammyja, Becku onaj najvažniji – za album godine

Pobjednik 57. glazbenih nagrada Grammy je britanski pop pjevač Sam Smith s četiri nagrade – za pjesmu godine i za snimku godine za ‘Stay with me’, najbolji pop album godine (‘In The Lonely Hour’) i najboljeg novog izvođača. No, nagrada za album godine mu je izmaknula, jer ju je uzeo Beck sa svojim prvim albumom nakon šest godina ‘Morning Phase’, koji je proglašen i najboljim rock albumom. Nagrade su dobili još Beyonce, Pharrell Williams, Eminem i Aphex Twin. Pjevali su i stari i mladi – od AC/DC do Rihane i 88-godišnjeg Tonyja Benneta. Kanye West je ove godine izveo polu-skandal popevši se na pozornicu kad je nagradu preuzimao Beck, ali ovaj puta nije ništa pričao: “Svi vi znate što znači kad se ‘Ye popne na pozornicu”. Daily News, Jutarnji, Index