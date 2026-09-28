Jaše dalje

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Beck – Ride Lonesome: Trilogija jada
U devedesetima, izlazak Beckovog novog albuma spadao je među najiščekivanije trenutke glazbene sezone, pri čemu se čekanje redovno kratilo nagađenjem koje će žanrove ovoga puta izmiješati i u kojem će smjeru krenuti njegovo postmodernističko spajanje nespojivog. “Ride Lonesome“ u svakom je slučaju, kako ju je sam opisao, “heartbreak record“, ali u retrovizoru svoga života ovoga je puta sagledao znatno širu sliku, prisjećajući se prošlih vremena, gubitaka i lomova koje je doživio i s kojima se, poslije svega, ipak naučio nositi. Riječ je o tipičnom country / folk / americana izdanju na kojem dominiraju akustične gitare i pedal steel, uz dosta reverba i delikatno ukorporirane gudače. Vedran Harča za Ravno do dna