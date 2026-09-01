Zaklela se Zemlja raju da se sve tajne doznaju

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Bivši vođa bande proglašen krivim za ubojstvo Tupaca
Duane “Keffe D” Davis (63), bivši vođa bande South Side Compton Crips, proglašen je krivim za organiziranje ubojstva repera Tupaca Shakura 1996. godine u Las Vegasu. Iako nije povukao okidač, tužitelji su dokazali da je naručio napad i osigurao oružje svom nećaku Orlandu Andersonu u znak osvete nakon prethodne tuče. Kjučni dokazi protiv Davisa bila su njegova vlastita javna priznanja u memoarima, intervjuima i policijskom razgovoru iz 2008. godine. Obrana je tvrdila da je izmišljao priče radi novca, ali ga je porota osudila. Izricanje kazne zakazano je za 13. listopada, a Davis je najavio žalbu. BBC