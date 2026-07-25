Trik pitanje

Danas (09:00)
If people acted like they do in cars
Daniel LaBelle/daniellabelle1 pic.twitter.com/UjiyS2NRdf
— Science girl (@sciencegirl) May 4, 2026
@cracker.milk Why I hate mimes #foryou #fyp #foryoupage #funny @Nichameleon ♬ original sound – CrackerMilk
Jedna od originalnijih humorističnih ekipa na društvenim mrežama. Imaju i Instagram.
Komičarka Tracey Ullman ima svoj show na BBC-u. U jednoj od epizoda je ovaj odličan skeč koji šalje jaku poruku o tretmanu na koji nailaze žrtve seksualnog nasilja.