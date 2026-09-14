BRICS slavi 25 godina bez zajedničke valute i s pregršt sukoba - Monitor.hr
Danas (18:00)

Četvrt stoljeća ni blizu dolaru

BRICS slavi 25 godina bez zajedničke valute i s pregršt sukoba

Osnovan prije četvrt stoljeća kao investicijski koncept, BRICS je narastao na jedanaest članica koje čine gotovo polovinu svjetskog stanovništva i trećinu globalnog BDP-a. Unatoč širenju i stvaranju Nove razvojne banke, blok se suočava s golemim unutrašnjim neravnopravnostima, političkim sukobima te neuspjehom u ozbiljnijem suzbijanju dominacije američkog dolara. Nedostatak institucionalnog ustroja i duboka neslaganja među članicama, poput Indije i Kine, sprječavaju ga da postane ujedinjena geopolitička protuteža Zapadu, svodeći ga na labavu platformu za veći diplomatski manevarski prostor. HRT


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