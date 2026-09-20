Pljeskali čovjeku koji im je dva sata dokazivao da su obična kozmička slučajnost

Poznati britanski fizičar Brian Cox održao je u prepunoj zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski inspirativno dvosatno predavanje o kozmosu, kvantnoj fizici i ljudskoj beznačajnosti. Kroz fascinantne podatke o svemiru, nastanku života i Fermijevom paradoksu, Cox je publici približio složene znanstvene teorije. Glavna poruka večeri jest da smo u kozmičkim razmjerima nevjerojatno rijetki i vrijedni, a činjenica da postojimo predstavlja čistu sreću koju prečesto uzimamo zdravo za gotovo. tportal