Britanski fizičar Brian Cox nastupio u rasprodanom Lisinskom - Monitor.hr
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Pljeskali čovjeku koji im je dva sata dokazivao da su obična kozmička slučajnost

Britanski fizičar Brian Cox nastupio u rasprodanom Lisinskom

Poznati britanski fizičar Brian Cox održao je u prepunoj zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski inspirativno dvosatno predavanje o kozmosu, kvantnoj fizici i ljudskoj beznačajnosti. Kroz fascinantne podatke o svemiru, nastanku života i Fermijevom paradoksu, Cox je publici približio složene znanstvene teorije. Glavna poruka večeri jest da smo u kozmičkim razmjerima nevjerojatno rijetki i vrijedni, a činjenica da postojimo predstavlja čistu sreću koju prečesto uzimamo zdravo za gotovo. tportal


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