Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (16:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina i SAD koordiniraju novu rundu mirovnih prijedloga koje namjeravaju predstaviti Moskvi (Jutarnji)
  • Hrvatska četvrta u EU po rastu troškova gradnje, poznati inženjer: ‘Bit će još skuplje‘ (Jutarnji)
  • Istra bi nakon više od tri desetljeća napokon mogla dobiti izravnu željezničku vezu s ostatkom Hrvatske. Ključni dio projekta bit će tunel Ćićarija, dug oko 15 km (Putni kofer)
  • Završava obnova dvorca Erdödy u Jastrebarskom vrijedna 25 milijuna eura. Otvara se iduće godine (Index)
  • Od utorka pa do kraja idućeg tjedna očekuje se stabilno sunčano vrijeme te bi krajem tjedna maksimalne temperature zraka na Jadranu porasle do 35, a u unutrašnjosti mjestimice i do 40 °C, izgledan početak novog toplinskog vala (N1)

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Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Pobjednici tjedna: Trump, Burnham, Magyar, AI. Gubitnici: Google i Zelenski, novi Tjedni sekenr donosi tportal
  • Nakon kratkotrajne stabilizacije vremena, Hrvatsku već tijekom nedjelje očekuje nova promjena, pljuskovi, grmljavina i jugo (tportal)
  • Vlada je osigurala milijun eura za potporu mladim obiteljima koje kupuju, grade ili obnavljaju kuću u ruralnim područjima (Poslovni)
  • Velike gužve na autocestama i graničnim prijelazima, osobito na autocestama A1 Zagreb–Split–Dubrovnik i A2 Zagreb–Macelj (Jutarnji)
  • Čak pet tramvajskih linija u subotu mijenja trasu, obustavlja se promet na glavnom trgu od 16 do 20 sati (Net.hr.)
Danas (01:00)

Brze i kratke

  • Ina i Petrol ograničili točenje goriva na 300 litara po točenju. Stigla objašnjenja (Index)
  • Nevjerojatni Pogačar srušio rekord i došao nadomak osvajanja Tour de Francea (Sport klub)
  • Postupak nabave madraca za hrvatske vojarne obustavljen je, nakon što je u javnost izašla informacija da će madraci biti proizvedeni u Srbiji. Ministar Ivan Anušić sad je pojasnio odluku o odustajanju (tportal)
  • Johnny Depp iznenadio je obožavatelje kada se ovog tjedna pojavio na San Diego Comic-Conu, i to kao Ebenezer Scrooge (Index)
  • U napadu na izložbu dronova u Kijevu poginulo 10 ljudi, preko 100 je ranjeno (Jutarnji)
Jučer (18:00)

Brze i kratke

  • Planirana obnova zagrebačkog HNK-a uključuje protupotresna ojačanja, duboke iskope, podzemnu dogradnju i ugradnju suvremene scenske tehnologije, sprema se milijunski zahvat (Bauštela)
  • Irske časne bacile su stotine beba u septičku. U lijesovima pronađena još 22 tijela… Riječ je o ustanovi za neudane majke i njihovu djecu koja je djelovala od 1925. do 1961. godine (BBC, Index)
  • Nova studija upozorava: Klimatske promjene višestruko povećale rizik od suše u Europi (tportal)
  • Neovisni istražitelji označili sedam utakmica SP kao sumnjive. FIFA: Sve je čisto (Nacional)
  • Želite ugraditi solarne panele na kuću uz bespovratna sredstva države? Evo prilike (tportal)
Jučer (12:00)

Brze i kratke

  • Gori “ruski Amazon” u Putinovom rodnom gradu (Index)
  • Administracija američkog predsjednika ozbiljno razmatra vojnu intervenciju u Maliju protiv moćne skupine povezane s Al Kaidom, to bi bila osma država koju je napao (Poslovni)
  • Istražitelji sumnjaju da je Krajač tijekom više godina primio najmanje 60.000 eura, a Šegota najmanje 30.000 eura. Gotovinu je, prema dosad prikupljenim informacijama, prenosio Eror, dok je Pavlek sastavljao popise osoba i iznose (24sata, tportal)
  • Sad su zatvoreni i Hormuz i Crveno more. To je ogroman problem za svijet (Index)
  • Hajduk – Pafos 2:0. Velika pobjeda Splićana protiv Ciprana u borbi za Europu (Index), Rijeka pobijedila irski Derry City 1:0 i približila se trećem pretkolu Konferencijske lige (Index)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Nova žarišta afričke svinjske kuge, sazvan sastanak Nacionalnog kriznog stožera (Agroklub)
  • Gorivo od idućeg tjedna izgledno dosta poskupljuje: benzin do 6 centi, dizel za čak 20 (Index)
  • Drama na plaži u Tučepima: ‘Pred mojom djecom su me bacili na pod i tukli. Sve zbog ležaljke‘, intervenirala i policija (Jutarnji)
  • Testni let novog zrakoplova Airbus A350-1000ULR, namijenjenog budućim ultra-dugim linijama australske kompanije Qantas, privukao je globalnu pažnju., radi se o prvom letu ovakvog tipa aviona prema Australiji (Index)
  • Plenković: Naša ambicija je da do kraja 2028. prosječna plaća bude 1600 eura. To je dohvatljivo (N1)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Rusija je u orbitu Zemlje poslala novu seriju satelita, što je još jedan korak u izgradnji mreže koja bi trebala biti njihova verzija SpaceX-ovog Starlinka (tportal)
  • Ključan Pavlekov suradnik priznao kome se sve dijelio novac iz Skijaškog saveza (Index), Turudić: Pavlek koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe, možda zatraži i kazahstansko državljanstvo (Index)
  • Međunarodna svemirska postaja (ISS) preksinoć je bila iznimno dobro vidljiva iz Hrvatske, a za njezino promatranje nije bio potreban teleskop ni dalekozor, Radonić: Još jedan vidljivi prelet imat ćemo u petak, 24. srpnja, u 21.40 (Jutarnji)
  • Tko je divlji ugostitelj iz Primoštena? ‘Uvik radi probleme‘; ‘Poludi kad vidi goste u drugih‘; U svađi je i s bratom… proširila se snimka kako udara dječja kolica, ljudi mu masovno počeli davati loše recenzije na Google-u, ali su neki pritom fulali i restoran (Slobodna, Index)
  • Glavata želva kod Kaštela nanijela ozbiljne tjelesne ozljede, grizla kupače: primarni obrambeni mehanizam im je bijeg, no moguće je da se osjetila ugroženo ili stjerano u kut (Nacional, Morski, Portal)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Nezapamćeno nevrijeme koje je prekjučer pogodilo Hercegovinu prouzročilo je golemu materijalnu štetu koja se već sada procjenjuje na milijunske iznose (N1)
  • Plenković: Frapiralo me da se za Hrvate izvan Hrvatske izdvajalo 16 milijuna eura, danas je to 200 milijuna (N1)
  • Hrvatska poručila Crnoj Gori: Bili smo strpljivi, ali vrijeme je za odlučne korake u rješavanju otvorenih pitanja na vašem putu za EU (Index)
  • Nakon Hvara i Mali Lošinj je poplavio fenomen zvan – meteocunami (koji lokalci zovu još i šćiga), Pun kufer se prisjeća jednog prije 48 godina na Korčuli, kada je divlje more uhvatilo ljude na spavanju, izvuklo ih iz kuća i potapalo brodove… zatim se povuklo toliko da su Velolučani mogli pješice prijeći s jedne strane uvale na drugu
  • Livaković (31) jako je blizu definitivnog povratka u Dinamo, Fenerbahče ga je platio 6,6 milijuna eura, sada bi ga mogao prodati natrag za pet (Index)
  • Jučer je prošlo godinu dana bez Ozzyja Osbournea (Muzika), udovica Sharon poručila: Navinite tu glazbu glasno kako bi i on sam volio (BBC)
Srijeda (23:00)

Brze i kratke

  • Bloomberg: Rusija mijenja plan za okupirane dijelove Ukrajine. Više ih ne želi vratiti (Index)
  • U Ukrajini prosvjeduju protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova (Index), vojni analitičar: Zelenski priprema teren za iduće izbore. Svatko tko mu se približi po popularnosti mora biti na neki način uklonjen (HRT, Index),
  • Iz Dunava kod Vukovara izronila golema olupina, pronađeni novinski članak iz 1937. godine mogao bi pomoći u rasvjetljavanju njegova podrijetla, moglo bi se raditi o potonulom šlepu austrijske parobrodske tvrtke (N1)
  • Trgovački lanac s najviše dućana u Hrvatskoj (Studenac) je prezadužen i ima ozbiljnih problema u servisiranju obveza (Danica)
  • Skunk Anansie u Šibeniku: U sat i pol nitko nije spustio glavu niti da pogleda rezultat finala SP-a (Ravno do dna)
Srijeda (17:00)

Brze i kratke

  • Trump predlaže Infantina za novog glavnog tajnika UN-a, Guterresu krajem godine istječe mandat (Jutarnji)
  • Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) uputila upozorenje da se hrvatsko svinjogojstvo nalazi na rubu potpunog bankrota. Domaći proizvođači bore se za opstanak pod pritiskom uvoza i velikih gubitaka, dok je afrička svinjska kuga dodatna prijetnja opstanku sektora (HRT)
  • Šuta traži oduzimanje koncesije Brodosplitu. “Grad gubi milijune zbog njih” (Index)
  • Butković: Istarski ipsilon u punom profilu bit će završen početkom 2027. (Index)
  • EU kaznio AliExpress s 550 milijuna eura, platforma nije učinkovito spriječila prodaju ilegalnih, nesigurnih i krivotvorenih proizvoda (Index)
Srijeda (11:00)

Brze i kratke

  • Novi ukrajinski udar na Rusiju: Gore logistički centri, Krim ostao bez struje (N1)
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