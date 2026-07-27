Izrael popustio pod Trumpovim pritiskom, snage iz ‘prijateljskih zemalja‘ ulaze u Gazu, Izrael de facto kontrolira procijenjenih 64 posto Gaze, dok gotovo svih 2 milijuna stanovnika živi na djeliću zemlje na obali pod kontrolom Hamasa (Jutarnji)
Od utorka do četvrtka bit će pretežno sunčano i vruće. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab. Temperatura u porastu (Večernji)
Index proveo noć u Splitu: Turisti leže bez svijesti, povraćaju i mokre po ulici
Od početka 2025. godine država je na sebe preuzela isplatu privremenog uzdržavanja za djecu čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju. Država je time znatno skratila put do novca koji je djeci prijeko potreban. No, neplatišama se i dalje nije stalo na kraj (HRT)
Normandijske plaže iskrcavanja iz II. svjetskog rata postaju UNESCO-va baština (HRT)
Ukrajina i SAD koordiniraju novu rundu mirovnih prijedloga koje namjeravaju predstaviti Moskvi (Jutarnji)
Hrvatska četvrta u EU po rastu troškova gradnje, poznati inženjer: ‘Bit će još skuplje‘ (Jutarnji)
Istra bi nakon više od tri desetljeća napokon mogla dobiti izravnu željezničku vezu s ostatkom Hrvatske. Ključni dio projekta bit će tunel Ćićarija, dug oko 15 km (Putni kofer)
Završava obnova dvorca Erdödy u Jastrebarskom vrijedna 25 milijuna eura. Otvara se iduće godine (Index)
Od utorka pa do kraja idućeg tjedna očekuje se stabilno sunčano vrijeme te bi krajem tjedna maksimalne temperature zraka na Jadranu porasle do 35, a u unutrašnjosti mjestimice i do 40 °C, izgledan početak novog toplinskog vala (N1)
Ina i Petrol ograničili točenje goriva na 300 litara po točenju. Stigla objašnjenja (Index)
Nevjerojatni Pogačar srušio rekord i došao nadomak osvajanja Tour de Francea (Sport klub)
Postupak nabave madraca za hrvatske vojarne obustavljen je, nakon što je u javnost izašla informacija da će madraci biti proizvedeni u Srbiji. Ministar Ivan Anušić sad je pojasnio odluku o odustajanju (tportal)
Johnny Depp iznenadio je obožavatelje kada se ovog tjedna pojavio na San Diego Comic-Conu, i to kao Ebenezer Scrooge (Index)
U napadu na izložbu dronova u Kijevu poginulo 10 ljudi, preko 100 je ranjeno (Jutarnji)
Gori “ruski Amazon” u Putinovom rodnom gradu (Index)
Administracija američkog predsjednika ozbiljno razmatra vojnu intervenciju u Maliju protiv moćne skupine povezane s Al Kaidom, to bi bila osma država koju je napao (Poslovni)
Istražitelji sumnjaju da je Krajač tijekom više godina primio najmanje 60.000 eura, a Šegota najmanje 30.000 eura. Gotovinu je, prema dosad prikupljenim informacijama, prenosio Eror, dok je Pavlek sastavljao popise osoba i iznose (24sata, tportal)
Sad su zatvoreni i Hormuz i Crveno more. To je ogroman problem za svijet (Index)
Hajduk – Pafos 2:0. Velika pobjeda Splićana protiv Ciprana u borbi za Europu (Index), Rijeka pobijedila irski Derry City 1:0 i približila se trećem pretkolu Konferencijske lige (Index)
Nova žarišta afričke svinjske kuge, sazvan sastanak Nacionalnog kriznog stožera (Agroklub)
Gorivo od idućeg tjedna izgledno dosta poskupljuje: benzin do 6 centi, dizel za čak 20 (Index)
Drama na plaži u Tučepima: ‘Pred mojom djecom su me bacili na pod i tukli. Sve zbog ležaljke‘, intervenirala i policija (Jutarnji)
Testni let novog zrakoplova Airbus A350-1000ULR, namijenjenog budućim ultra-dugim linijama australske kompanije Qantas, privukao je globalnu pažnju., radi se o prvom letu ovakvog tipa aviona prema Australiji (Index)
Plenković: Naša ambicija je da do kraja 2028. prosječna plaća bude 1600 eura. To je dohvatljivo (N1)