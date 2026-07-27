Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (22:00)

Brze i kratke

  • Rusija sustavno privlači dragovoljce iz čitavog svijeta, neki misle da idu raditi – ali završavaju na bojištu Ukrajine. Na tisuće ih je tamo položilo živote, ali stalno stižu novi (DW)
  • Pripadnici 855. protupožarne eskadrile i u ponedjeljak su gasili ogroman požar na području Saumosa kraj Bordeauxa u Francuskoj (Nacional)
  • Novi toplinski val bi mogao potrajati do sredine kolovoza (HRT), temeprature do 40 stupnjeva i na kontinentalnom dijelu (Slobodna, Jutarnji)
  • Mitska planina Olimp u Grčkoj uvrštena na UNESCO-ov popis svjetske baštine (tportal)
  • Njemački proizvođač baterija Varta podnio je zahtjev za stečaj, a otpadanjem investitora i ključnih kupaca ugroženo je 3.260 radnih mjesta te sada kompanije prijeti podjela, izgubili su posao s Apple-om, a Porsche ih je odbio (Bug)

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Danas (16:00)

Brze i kratke

  • Zelenski: Iran nam prijeti, ali nas je već odavno napao (Index)
  • Suočen sa slabim ekonomskim rastom i pritiskom tržišta obveznica, novi britanski premijer Burnham će imati vrlo težak politički zadatak (Poslovni)
  • Cijene goriva od utorka ponovno rastu, a novi udar na kućne budžete mogao bi se vrlo brzo preliti i na cijene prijevoza, hrane te drugih proizvoda i usluga (tportal)
  • Pentagon: ukupan broj žrtava od početka rata protiv Irana 28. veljače iznosi 18 poginulih i 624 ranjena vojnika (Index)
  • Pedeset mjeseci nakon otvaranja Pelješki most kreće u sanaciju zbog nastalih pukotina (N1)
Danas (12:00)

Brze i kratke

  • Izrael popustio pod Trumpovim pritiskom, snage iz ‘prijateljskih zemalja‘ ulaze u Gazu, Izrael de facto kontrolira procijenjenih 64 posto Gaze, dok gotovo svih 2 milijuna stanovnika živi na djeliću zemlje na obali pod kontrolom Hamasa (Jutarnji)
  • Od utorka do četvrtka bit će pretežno sunčano i vruće. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab. Temperatura u porastu (Večernji)
  • Index proveo noć u Splitu: Turisti leže bez svijesti, povraćaju i mokre po ulici
  • Od početka 2025. godine država je na sebe preuzela isplatu privremenog uzdržavanja za djecu čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju. Država je time znatno skratila put do novca koji je djeci prijeko potreban. No, neplatišama se i dalje nije stalo na kraj (HRT)
  • Normandijske plaže iskrcavanja iz II. svjetskog rata postaju UNESCO-va baština (HRT)
Danas (01:00)

Brze i kratke

  • Napadač na berlinski Pride je ubijen! Skrivao se u šupi (Nacional), krenuo je na policiju s hladnim oružjem, upucali su ga (Index)
  • Trump tužio BBC. Oni pokušavaju dokazati da je on izazvao upad na Kapitol (Index)
  • Šibenski kafić zatvoren zbog 4,30 eura viška u blagajni, drugi zatvorili zbog posluživanja pića izvan radnog vremena, i to za vrijeme SP-a (Index)
  • Božinović priznao da rezultati izostaju: Ovisnosti među mladima sve veći problem (Poslovni)
  • Tri dana koncerata u Zagrebu: Stižu Dropkick Murphys, Airbourne i Stranded Horse (HRT)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Podsjetnik: Preko granice ne smijete unositi salame, kobasice, paštete, pršut, sir, jogurt, vrhnje, maslac i slične proizvode, kazne i do 13 800 eura (tportal)
  • U Novom Zagrebu postavljeni spremnici za otpad, ali stanari ih ne koriste. “Bogtepitaj tko će ići do tamo” (N1)
  • Ovisnost pogađa romska naselja: Mobilno savjetovalište dolazi među stanovnike (HRT)
  • Luda borba Joshue. Preživio dva nokdauna za pobjedu i meč s Furyjem (Index)
  • Super završnica u Koprivnici: Baby Lasagna, Mile Kekin i Bolesna Braća zatvorili 15. RockLive (Drava.info)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Izrael je od 2023. uložio više od milijardu dolara u javnu diplomaciju. Od toga je više od 100 milijuna dolara potrošeno na aktivnosti lobiranja u SAD-u (Index)
  • Ministar otkrio: Izgradit ćemo nove zatvore s 2000 kreveta (Danica)
  • Čeka nas još četiri do pet ugodnih ljetnih dana. A nakon toga, na samom prijelazu mjeseca, po svemu sudeći stiže toplinski val koji će daleko nadmašiti lipanjski (Jutarnji)
  • Zbog rasta cijena goriva mogla bi porasti i cijena poljoprivrednih proizvoda (tportal)
  • Prekinuta parada ponosa u Berlinu. Kombi se zabio u sudionike, ima mrtvih i ozlijeđenih (Index), objavljena fotografija napadača (Index)

 

Jučer (00:00)

Brze i kratke

  • SAD uzeo 13 milijardi dolara od venezuelanske nafte. Kongres traži odgovore (Index)
  • Kina opet iznenadila AI svijet. Novi model privukao golemi interes, SAD zabrinut (Index)
  • Anketa: Amerikanci gube vjeru u kapitalizam, čak 42 posto njih slaže se s tezom o “namještenoj” ekonomiji (Index)
  • U Hrvatskoj nedostaje čak 7.000 odgojitelja (HRT)
  • Od Planta do Wilca: Glazbene poslastice na pozornici Tvrđave sv. Mihovila (HRT)
Prekjučer (18:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina i SAD koordiniraju novu rundu mirovnih prijedloga koje namjeravaju predstaviti Moskvi (Jutarnji)
  • Hrvatska četvrta u EU po rastu troškova gradnje, poznati inženjer: ‘Bit će još skuplje‘ (Jutarnji)
  • Istra bi nakon više od tri desetljeća napokon mogla dobiti izravnu željezničku vezu s ostatkom Hrvatske. Ključni dio projekta bit će tunel Ćićarija, dug oko 15 km (Putni kofer)
  • Završava obnova dvorca Erdödy u Jastrebarskom vrijedna 25 milijuna eura. Otvara se iduće godine (Index)
  • Od utorka pa do kraja idućeg tjedna očekuje se stabilno sunčano vrijeme te bi krajem tjedna maksimalne temperature zraka na Jadranu porasle do 35, a u unutrašnjosti mjestimice i do 40 °C, izgledan početak novog toplinskog vala (N1)
Prekjučer (12:00)

Brze i kratke

  • Pobjednici tjedna: Trump, Burnham, Magyar, AI. Gubitnici: Google i Zelenski, novi Tjedni sekenr donosi tportal
  • Nakon kratkotrajne stabilizacije vremena, Hrvatsku već tijekom nedjelje očekuje nova promjena, pljuskovi, grmljavina i jugo (tportal)
  • Vlada je osigurala milijun eura za potporu mladim obiteljima koje kupuju, grade ili obnavljaju kuću u ruralnim područjima (Poslovni)
  • Velike gužve na autocestama i graničnim prijelazima, osobito na autocestama A1 Zagreb–Split–Dubrovnik i A2 Zagreb–Macelj (Jutarnji)
  • Čak pet tramvajskih linija u subotu mijenja trasu, obustavlja se promet na glavnom trgu od 16 do 20 sati (Net.hr.)
Prekjučer (01:00)

Brze i kratke

  • Ina i Petrol ograničili točenje goriva na 300 litara po točenju. Stigla objašnjenja (Index)
  • Nevjerojatni Pogačar srušio rekord i došao nadomak osvajanja Tour de Francea (Sport klub)
  • Postupak nabave madraca za hrvatske vojarne obustavljen je, nakon što je u javnost izašla informacija da će madraci biti proizvedeni u Srbiji. Ministar Ivan Anušić sad je pojasnio odluku o odustajanju (tportal)
  • Johnny Depp iznenadio je obožavatelje kada se ovog tjedna pojavio na San Diego Comic-Conu, i to kao Ebenezer Scrooge (Index)
  • U napadu na izložbu dronova u Kijevu poginulo 10 ljudi, preko 100 je ranjeno (Jutarnji)
Petak (18:00)

Brze i kratke

  • Planirana obnova zagrebačkog HNK-a uključuje protupotresna ojačanja, duboke iskope, podzemnu dogradnju i ugradnju suvremene scenske tehnologije, sprema se milijunski zahvat (Bauštela)
  • Irske časne bacile su stotine beba u septičku. U lijesovima pronađena još 22 tijela… Riječ je o ustanovi za neudane majke i njihovu djecu koja je djelovala od 1925. do 1961. godine (BBC, Index)
  • Nova studija upozorava: Klimatske promjene višestruko povećale rizik od suše u Europi (tportal)
  • Neovisni istražitelji označili sedam utakmica SP kao sumnjive. FIFA: Sve je čisto (Nacional)
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