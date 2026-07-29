Bačić: Za postavljanje podzemnih spremnika na glavnom zagrebačkom trgu treba dobiti suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture, iz Možema odgovorili HDZ-u i podsjetili na Bandića (Telegram)
Tucaković: “Situacija s požarima na zapadu Europe nije povoljna”, na HRT-u razgovarali kako se pojavio tzv. “politički požar” u zemljama koje su pravno uređenije od Hrvatske, imaju više novca za ulaganje u vatrogasnu opremu i preventivu
Uvod toplinskog vala: dnevne temperature postupno će rasti, na Jadranu se nastavlja razdoblje sunčanog i vrućeg vremena, uz sve toplije noći. Od petka bi temperature ponegdje mogle prelaziti 35 stupnjeva (tportal)
Rusija raspisala međunarodnu tjeralicu za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom, terete ga za omogućavanje terorističkih aktivnosti (Reuters, Index)
Mick Jagger proslavio 83. rođendan pa pokazao 9-godišnjeg sina (Nacional)
Američki Senat u utorak je napravio prvi korak prema usvajanju sveobuhvatnog zakona o energetskim sankcijama protiv Rusije (Jutarnji)
asnik Lidla i Kauflanda ulazi u biznis podatkovnih centara (Index)
Tko je zapravo vandal iz Međugorja? Imao je teško djetinjstvo, o njemu je snimljen čak i film, prije 8 godina je hodočastio u Međugorje (tportal)
U Poljskoj niče nova željeznička velesila: ‘Gradimo 2700 km brzih pruga, vlakovi će voziti 350 km/h!‘ (Jutarnji)
Plasman u Ligu prvaka zagrebačkom Dinamu ne donosi samo sportski prestiž, nego i financijsku injekciju, no za to ih čeka još najmanje četiri utakmice… Sam plasman vrijedi 18,62 milijuna eura (Poslovni)
Jak potres u Japanu, ima mrtvih, dosta je nestalih. Stižu snimke trenutka potresa (Index)
Svega nekoliko sati nakon vandalskog čina u Međugorju zbog kojeg je uhićen 31-godišnji Poljak (tportal), oštećeni vanjski oltar crkve svetog Jakova već je obnovljen (tportal)
Krušelj: Prevrtljivi je Most najizglednija opcija za Plenkovićev četvrti mandat (Danica)
Kakva kriza? Kruzeri ruše rekorde: Putnika više nego ikad, zarade rastu (N1)
Dropkick Murphys na Šalati – nova doza otpora: “Što ih više gledamo uživo, to smo uvjereniji da Ken Casey i ekipa nikad ne omanu” (Ravno do dna)
Poučak iz koprivničkog Kampusa: RockLive je ogolio sve promašaje naših “tradicijskih” manifestacija, dok se po navici većina ljetnog kulturnog budžeta i medijske pažnje slijeva prema obali ili troši na generičke gradske fešte s mirisom janjetine i istim estradnim imenima koja se vrte u krug već trideset godina, u Koprivnici se tiho i tvrdoglavo dogodilo nešto što bi trebalo uzdrmati domaće turističke i kulturne stratege (Međimurje press)
Blitzkrieg na Dunavu. Kako je Peter Magyar demontirao Orbanovu mrežu moći: Mijenjanje ustava. Paralelne istrage. Prekid emitiranja javnih medija. I na kraju ostavka predsjednika države koji je trebao štiti Orbanovu ostavštinu, Ideje pišu o dramatičnih deset tjedana nove vlasti
Rusija i Sjeverna Koreja privode kraju gradnju prvog cestovnog mosta između dviju zemalja, projekta koji službeno predstavljaju kao način jačanja trgovine i turizma. Nova istraga, međutim, upozorava da bi prijelaz mogao imati znatno važniju ulogu – omogućiti diskretniji prijevoz vojnika, oružja i tehnologije… (tportal)
Nacional: Mati Frankoviću prijete smrću pripadnici Kavačkog i Škaljarskog klana koji dio novca od šverca droge žele oprati preko građevinskih projekata u Dubrovniku
Amerikanci plaćaju Europljanima više od šest milijardi eura za pomoć u čišćenju satelitskog spektra za američke bežične usluge (Mreža)
Zvjezdarnica Zagreb priprema besplatan program s teleskopima i prijenosom djelomične pomrčina Sunca u kojoj će na zapadu zemlje Mjesec zakloniti više od 90 posto Sunčeva promjera, datum je 12. kolovoza (Jutarnji)
“Vatreni oblak” nad dijelom Francuske, vatra sve bliže Bordeauxu. “Požar stoljeća” (Index)
Projekt izgradnje plinovoda Snaga Sibira 2 u potpunom je zastoju nakon što je kineska strana ovih dana zamrznula pregovore s ruskom stranom, što predstavlja težak gospodarski i geopolitički udarac za Putina u teškom trenutku (Poslovni)
Republikanci pustili Bidenove snimke u kojima priznaje da je nakon potpredsjedničkog mandata zadržao neke povjerljive dokumente (Index)
Tadej Pogačar osvojio je peti Tour de France u karijeri, Lance Armstrong proglasio ga najvećim biciklistom u povijesti: ‘Pomeo bi me’ (tportal)
Spremišta za otpad u centru Zagreba podijelila građane: Kulturocid ili komunalni iskorak? (N1)
Rusija sustavno privlači dragovoljce iz čitavog svijeta, neki misle da idu raditi – ali završavaju na bojištu Ukrajine. Na tisuće ih je tamo položilo živote, ali stalno stižu novi (DW)
Pripadnici 855. protupožarne eskadrile i u ponedjeljak su gasili ogroman požar na području Saumosa kraj Bordeauxa u Francuskoj (Nacional)
Novi toplinski val bi mogao potrajati do sredine kolovoza (HRT), temeprature do 40 stupnjeva i na kontinentalnom dijelu (Slobodna, Jutarnji)
Mitska planina Olimp u Grčkoj uvrštena na UNESCO-ov popis svjetske baštine (tportal)
Njemački proizvođač baterija Varta podnio je zahtjev za stečaj, a otpadanjem investitora i ključnih kupaca ugroženo je 3.260 radnih mjesta te sada kompanije prijeti podjela, izgubili su posao s Apple-om, a Porsche ih je odbio (Bug)
Izrael popustio pod Trumpovim pritiskom, snage iz ‘prijateljskih zemalja‘ ulaze u Gazu, Izrael de facto kontrolira procijenjenih 64 posto Gaze, dok gotovo svih 2 milijuna stanovnika živi na djeliću zemlje na obali pod kontrolom Hamasa (Jutarnji)
Od utorka do četvrtka bit će pretežno sunčano i vruće. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab. Temperatura u porastu (Večernji)
Index proveo noć u Splitu: Turisti leže bez svijesti, povraćaju i mokre po ulici
Od početka 2025. godine država je na sebe preuzela isplatu privremenog uzdržavanja za djecu čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju. Država je time znatno skratila put do novca koji je djeci prijeko potreban. No, neplatišama se i dalje nije stalo na kraj (HRT)
Normandijske plaže iskrcavanja iz II. svjetskog rata postaju UNESCO-va baština (HRT)