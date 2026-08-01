Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina je napala i jedan iranski brod na Kaspijskom jezeru koji je navodno vozio oružje Rusiji. Teheran prijeti odmazdom, makar očito ni Kijev ni Iran ne teže otvaranju druge bojišnice (DW)
  • Korisnicima Revoluta stiže besplatna osnovna pretplata na ChatGPT, trajanje besplatnog pristupa ovisi o razini pretplate (Bug)
  • Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju, radi se o ocu i dvoje djece, supruga je bila na poslu (Zagorje.com, Jutarnji)
  • Napušteni dio rakete tvrtke SpaceX nekontrolirano juri prema Mjesecu i idućeg tjedna udarit će u njegovu površinu. Znanstvenici procjenjuju da će udar osloboditi energiju koja odgovara eksploziji tri tone TNT-a. Sudar će stvoriti novi krater (Index)
  • Prema statističkom modelu Football Meets Data, Dinamo ima čak 85 posto izgleda za prolazak u play-off Lige prvaka, dobro stoji i Hajduk u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, statističari vjeruju i u prolaz Rijeke (tportal)

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Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Završena kriza u Ceuti? “Svi migranti vratili su se u Maroko. Nijedna osoba nije prešla na kopno EU-a” (N1)
  • Požar u katedrali na Crvenom trgu u Moskvi (Index)
  • Agencija Fitch potvrdila je u petak rejting Hrvatske “A-“, uz stabilne izglede, istaknuvši snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu, ali i malo gospodarstvo, ranjivo na šokove, te “nagriženu” cjenovnu konkurentnost (Index)
  • Infantino priznao poraz. Odustao je od projekta “FIFA Forward Enterprise”, kroz koji je htio prodati manjinski udio Svjetskog prvenstva kroz dionice privatnim ulagačima (Index)
  • Počeo HNL: Dinamo dobio Slaven s 2:0, oba pogotka zabio Beljo (Index), HR transferi: Dalić pred važnom odlukom. Bira između tri reprezentacije – UAE, Saudijska Arabija i Južna Koreja (Index)
  • Počinje turnir Indexa za najvećeg glumca – prvi meč i prva teška odluka: Ed Harris vs. Anthony Hopkins
Danas (11:00)

Brze i kratke

  • Većina migranata natrag u Maroku, 61 mrtvih. Eskaliralo između Španjolske i Italije (Index)
  • Eksplozije odjekivale Kijevom, dim prekrio nebo. Devet mrtvih i 27 ranjenih (Index)
  • Sezona ipak nije loša: rast cijena usporava, troši se na smještaj i ugostiteljstvo, domaće usluge cvatu, no manje se troši u trgovinama (Jutarnji)
  • Sjeverna Koreja: NATO-ov plan za gorivo pokazuje da se savez priprema za rat (Index)
  • Reuters o vatrogascima: Požari u Španjolskoj i Francuskoj otkrili su slabosti sustava, vatrogasci su preopterećeni (Index)
  • Građani koji imaju osobne iskaznice s trajnim rokom važenja, koje su izdane prije 1. siječnja 2003. godine, moraju ih zamijeniti do ponedjeljka 3. kolovoza (tportal)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Znanstvenici: Klimatska kriza isušuje Europu, rekordni toplinski valovi uzrokuju snažno isparavanje vode iz rijeka, jezera, tla i biljaka, piše The Guardian. (Index)
  • Kanada je legalizirala kanabis. Sad ga bande masovno šalju u Europu (Index)
  • In memoriam: Glen Hansard (1970. – 2026.): Kad uvijek mislimo da imamo vremena – mnogi pamte njegov nastup u Lisinskom prije deset godina, a ostaje samo žal za propuštenim prilikama za koncertima (Ravno do dna)
  • Željko Kerum pušten na slobodu, njegovom nećaku određen istražni zatvor (Index)
  • Kreće SHNL: Dinamo je apsolutni favorit za naslov, Hajduk dolazi, a kandidati za ispadanje?  Istra, Osijek i Rudeš u borbi za ostanak, smatraju u podcastu na Sportskim novostima
  • Tony Iommi iz Black Sabbatha singlom “World Alone” najavio prvi album nakon 20+ godina (Muzika)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Tisuće migranata okupile su se tijekom noći na petak u marokanskom gradu Fnidequ u pokušaju ulaska u Ceutu, španjolsku enklavu na sjeveru Afrike, pokušavaju ući u EU, svladali su policiju, poslana im i vojska, ima i mrtvih (Jutarnji, Index)
  • Drava kod Osijeka pala na novi povijesni minimum. Pogledajte je iz zraka (Index)
  • Beretta će proizvoditi streljivo u Hrvatskoj, nova tvornica u Obrovcu: ‘Takva tvornica je nužna, to nismo imali ni u Jugoslaviji’ (tportal)
  • Prolaskom Thuna hrvatski prvak već je osigurao nastup u europskoj jeseni i zajamčio najmanje 3,695 milijuna eura prihoda od UEFA-inih nagrada (Sport klub)
  • Končar u prvom polugodištu ugovorio nove poslove vrijedne preko milijardu eura, ostvareni profit među najvišima u povijesti (Poslovni, Jutarnji)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump objavio veliku prekretnicu: “Hamas pristao razoružati Gazu” (N1)
  • Velik napad dronovima na Rusiju. Pogođene rafinerije i “ruski Amazon” (Index)
  • Ravnatelj ZOO-a nakon kritika: ‘Napad lava je vidjelo 50-ak ljudi, naš tim je reagirao u dvije minute’, objavljena snimka za koju se vjeruje da prikazuje posljednje minute lavice… djeluje kao igra (Net)
  • Toplinski val u tijeku, ali koji ćemo malo lakše podnositi jer nema izraženih sparina (RTL, tportal)
  • Hajduk izgubio od Pafosa 4:0 (Index), Varaždin od češkog Jabloneca 2:0 i ispao iz Europe (Index), Rijeka prošla dalje pobjedom protiv Derry Cityja 0:1 (Novi list), sva tri hrvatska kluba koji su prošli dalje čekaju baltički izazovi: Dinamo i Hajduk igraju protiv dva Žalgirisa iz raličitih gradova (a ne kako piše Jutarnji, Žalgiris nije grad (objasnili na Indexu)), oba putuju u Litvu, a Rijeka igra protiv Finaca
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Analitičar Ogorec: Sada se vodi odlučujuća bitka za prostor Donbasa, u slučaju ruskog poraza, Putina bi mogli smijeniti oni koji su ga i doveli na vlast (Jutarnji)
  • Kerum nakon pretresa kuće odveden s lisicama na rukama, pitanje je kako će se Kerumovo uhićenje odraziti na stabilnost većine u Gradskom vijeću Splita (Telegram, Index, tportal), državni inspektorat 2019. godine utvrđuje da je Kerum ilegalno gradio, bez dozvole i izvan građevinskog područja. Naredio je rušenje Pršuta, no Kerum je nastavio s bespravnom gradnjom, a na spornoj parceli niknuli su bazen, strojarnica, kapelica i druge građevine (Telegram)
  • Poljak koji je oskvrnuo Gospin kip u Međugorju: ‘Htio sam pokazati da su vidjelice prevara i da je sve izmišljotina’ (Telegram)
  • Kazahstan dobio zahtjev za izručenje Vedrana Pavleka, odredili su mu pritvor od godinu dana (Nacional)
  • UGP ne odustaje od prosvjeda najesen: odluke o povećanju poreza ne mogu donositi bez ozbiljnih analiza i jasnih odgovora kako država troši novac (Nacional)
  • Počinje HNL: Dinamo sutra ugošćuje Slaven Belupo (tportal)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Uhićen Željko Kerum, u fokusu njegova konoba koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta (Index), prije afere s dozvolama kultna konoba bila je poprište tajnih zabava i okupljalište lokalne elite (Index)
  • Državne nekretnine nude poslovne prostore, u ponudi i dosta garaža, cijena već od 8 eura (Poslovni)
  • Prijatelji životinja: Sustav zoo vrtova kriv za smrt lavice u Zagrebu (HRT)
  • Velika škrtica uspoređuje cijene parkinga kod trgovačkih centara u Zagrebu, jedan traži čak šest eura za sat vremena, cijena je jasno istaknuta (Jutarnji)
  • Tko je Josip Varvodić? 41-godišnji kardiokirurg najmlađi je predsjednik HOO-a u povijesti, a čeka ga nezahvalan posao (tportal)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Danas temperatura ide do 38 stupnjeva, crveni alarm za Istru i Kvarner (Jutarnji)
  • Davor Ivo Stier: Ratovi u Iranu i Ukrajini sve se više spajaju. U pozadini je kraj američke dominacije ili onoga što smo zvali ‘pax americana‘ (Jutarnji)
  • Vela Luka večeras pjevala Olivera: “Trag u beskraju” okupio 30.000 ljudi (HRT)
  • Stiže biografski film o Snoop Doggu: Snoop u kinima u kolovozu 2027. (Magnet)
  • Dinamo u 3. pretkolu Lige prvaka igra protiv Kauno Žalgirisa kojeg vodi naš trener Željko Sopić (Sport klub)
Srijeda (23:00)

Brze i kratke

  • Politico: Zelenski tijekom posjeta Washingtonu ostvario ono što se prije samo godinu dana činilo teško zamislivim – uvjerio je dio američkog političkog vrha da Ukrajina može pobijediti u ratu protiv Rusije, dobio važan vjetar u leđa (tportal)
  • Pelješki most morat će biti saniran samo četiri godine nakon otvorenja zbog pukotina u betonu na potpornim stupovima. Hrvatske ceste najavile su da će radovi početi u listopadu, projektant: greške su napravljene u gradnji (tportal)
  • Novi predsjednik HOO-a postao je Josip Varvodić, pobijedio je Dragana Primorca (Index)
  • Zvijezda filma “Once”, dobitnik Oscara i poznati kantautor Glen Hansard, poginuo je u prometnoj nesreći, imao je 56 godina (Ravno do dna)
  • Francuski DJ i elektro-pop glazbenik Kavinsky umro s 50 godina, mnogi ga znaju po glazbi iz filma Drive (Ravno do dna)
  • Zinedine Zidane službeno preuzeo francusku reprezentaciju (tportal)
Srijeda (18:00)

Brze i kratke

  • Bačić: Za postavljanje podzemnih spremnika na glavnom zagrebačkom trgu treba dobiti suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture, iz Možema odgovorili HDZ-u i podsjetili na Bandića (Telegram)
  • Tucaković: “Situacija s požarima na zapadu Europe nije povoljna”, na HRT-u razgovarali kako se pojavio tzv. “politički požar” u zemljama koje su pravno uređenije od Hrvatske, imaju više novca za ulaganje u vatrogasnu opremu i preventivu
  • Uvod toplinskog vala: dnevne temperature postupno će rasti, na Jadranu se nastavlja razdoblje sunčanog i vrućeg vremena, uz sve toplije noći. Od petka bi temperature ponegdje mogle prelaziti 35 stupnjeva (tportal)
  • Rusija raspisala međunarodnu tjeralicu za osnivačem Telegrama Pavelom Durovom, terete ga za omogućavanje terorističkih aktivnosti (Reuters, Index)
  • Mick Jagger proslavio 83. rođendan pa pokazao 9-godišnjeg sina (Nacional)