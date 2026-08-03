Ruski neovisni mediji: Identificirali smo više od 236.000 poginulih ruskih vojnika (Index)
Dugotrajna suša i ekstremne vrućine diljem Europe također su izazvale energetsku krizu. Mađarska je prvi put ikada najavila zatvaranje jedine nuklearne elektrane (Večernji)
Ministar poslao upozorenje zbog svinjske kuge: “Imate 10 dana za ispravak propusta” (N1)
Lihtenštajn je osnovao krizni stožer nakon velikog kibernetičkog napada na registar stvarnih vlasnika pravnih subjekata, koji se koristi u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Napadači su uspjeli kopirati podatke povezane s približno 31.000 tvrtki, zaklada i drugih pravnih struktura (tportal)
Novi detalji tragedije u Zagorju: Majka djece nedavno se odselila iz obiteljske kuće (tportal)
Koprivnica će ponovno postati središte srednjovjekovnih spektakla – Renesansni festival od 20-23. kolovoza (HRT, ePodravina)
Uzgajivač objasnio zašto kilogram rajčica košta deset eura: Radi se o cherry rajčicama koje kod nas nisu toliko popularne, a troškovi transporta su puno veći. Trgovački centri nabijaju marže, a turizam nije dovoljno ukomponiram s domaćim proizvođačima (N1)
Europska unija pokrenula natječaj za AI gigatvornice vrijedan više od 30 milijardi eura (Bug)
Poništen ispit u Indiji, 21 student se ubio. Otac: Prevareni su oni koji su pošteni (Index)
Njemački automobilski divovi masovno otpuštaju menadžere: Na tržištu rada ne znaju što bi s njima… (Revija HAK)
Val tužbi protiv OpenAI urodio plodom: ChatGPT vam više neće pomoći da pišete kao Hemingway, Agatha Christie ili Stephen King (euronews, Nacional)
Na A1 jutros kolona od 25 kilometara (Index), voditelj naplatne na Lučkom: Vrhunac je turističke sezone, na razini cijele godine naplaćeno je 45 milijuna vozila, odnosno milijun i 600 tisuća vozila više nego lani… na put je najbolje krenuti između utorka i četvrtka (RTL, tportal)
Toplinski val koji posljednjih dana zahvaća Hrvatsku danas će biti slabiji, no sutra se vraća, temperature do 37, negdje i do 39 Celzija (HRT)
Nezdrava hrana: Na kulen, pršut i grickalice stižu oznake kao na cigaretama? Novi prijedlog zakona o zaštiti djece od pretilosti i zdravstvenom označavanju prehrambenih proizvoda (HRT, tportal)
‘Spider-Man: Brand New Day’ ulazi u povijest s drugim najvećim otvaranjem svih vremena (Ravno do dna)
Na 24. Liburnia Film Festivalu 21 film, među kojima je 10 premijera, počinje 25. kolovoza (HRT)
Na graničnim prijelazima za Crnu Goru čeka se više od 10 sati, cijele Konavle su blokirane, a postoji mogućnost da cijela dubrovačka rivijera doživi prometni kolaps (Slobodna Dalmacija), aktiviran stožer civilne zaštite (HRT)
Ekstremna suša i nagli pad vodostaja prisilili su rumunjske vlasti na izvanredne mjere kako bi spriječile ozbiljne posljedice za energetski sustav zemlje, miniraju stijenu i potapaju teglenice kako bi spasili nuklearku (tportal)
Na prodaju Slivniško jezero u Sloveniji: Cijena gotovo 6,3 milijuna eura (tportal)
Otac u Začretju jučer ubio djecu i sebe? Policija: Zapaljeno je nekoliko prostorija… susjedi čuli nekoliko pucnjeva, otac je navodno noć prije na društvenim mrežama ostavio poruku iz koje se može naslutiti da se planira osvetiti supruzi (RTL, Index)
Ukrajina je napala i jedan iranski brod na Kaspijskom jezeru koji je navodno vozio oružje Rusiji. Teheran prijeti odmazdom, makar očito ni Kijev ni Iran ne teže otvaranju druge bojišnice (DW)
Korisnicima Revoluta stiže besplatna osnovna pretplata na ChatGPT, trajanje besplatnog pristupa ovisi o razini pretplate (Bug)
Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju, radi se o ocu i dvoje djece, supruga je bila na poslu (Zagorje.com, Jutarnji)
Napušteni dio rakete tvrtke SpaceX nekontrolirano juri prema Mjesecu i idućeg tjedna udarit će u njegovu površinu. Znanstvenici procjenjuju da će udar osloboditi energiju koja odgovara eksploziji tri tone TNT-a. Sudar će stvoriti novi krater (Index)
Prema statističkom modelu Football Meets Data, Dinamo ima čak 85 posto izgleda za prolazak u play-off Lige prvaka, dobro stoji i Hajduk u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, statističari vjeruju i u prolaz Rijeke (tportal)
Završena kriza u Ceuti? “Svi migranti vratili su se u Maroko. Nijedna osoba nije prešla na kopno EU-a” (N1)
Požar u katedrali na Crvenom trgu u Moskvi (Index)
Agencija Fitch potvrdila je u petak rejting Hrvatske “A-“, uz stabilne izglede, istaknuvši snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu, ali i malo gospodarstvo, ranjivo na šokove, te “nagriženu” cjenovnu konkurentnost (Index)
Infantino priznao poraz. Odustao je od projekta “FIFA Forward Enterprise”, kroz koji je htio prodati manjinski udio Svjetskog prvenstva kroz dionice privatnim ulagačima (Index)
Počeo HNL: Dinamo dobio Slaven s 2:0, oba pogotka zabio Beljo (Index), HR transferi: Dalić pred važnom odlukom. Bira između tri reprezentacije – UAE, Saudijska Arabija i Južna Koreja (Index)
Počinje turnir Indexa za najvećeg glumca – prvi meč i prva teška odluka: Ed Harris vs. Anthony Hopkins
Znanstvenici: Klimatska kriza isušuje Europu, rekordni toplinski valovi uzrokuju snažno isparavanje vode iz rijeka, jezera, tla i biljaka, piše The Guardian. (Index)
Kanada je legalizirala kanabis. Sad ga bande masovno šalju u Europu (Index)
In memoriam: Glen Hansard (1970. – 2026.): Kad uvijek mislimo da imamo vremena – mnogi pamte njegov nastup u Lisinskom prije deset godina, a ostaje samo žal za propuštenim prilikama za koncertima (Ravno do dna)
Željko Kerum pušten na slobodu, njegovom nećaku određen istražni zatvor (Index)
Kreće SHNL: Dinamo je apsolutni favorit za naslov, Hajduk dolazi, a kandidati za ispadanje? Istra, Osijek i Rudeš u borbi za ostanak, smatraju u podcastu na Sportskim novostima
Tony Iommi iz Black Sabbatha singlom “World Alone” najavio prvi album nakon 20+ godina (Muzika)
Tisuće migranata okupile su se tijekom noći na petak u marokanskom gradu Fnidequ u pokušaju ulaska u Ceutu, španjolsku enklavu na sjeveru Afrike, pokušavaju ući u EU, svladali su policiju, poslana im i vojska, ima i mrtvih (Jutarnji, Index)
Drava kod Osijeka pala na novi povijesni minimum. Pogledajte je iz zraka (Index)
Beretta će proizvoditi streljivo u Hrvatskoj, nova tvornica u Obrovcu: ‘Takva tvornica je nužna, to nismo imali ni u Jugoslaviji’ (tportal)
Prolaskom Thuna hrvatski prvak već je osigurao nastup u europskoj jeseni i zajamčio najmanje 3,695 milijuna eura prihoda od UEFA-inih nagrada (Sport klub)
Končar u prvom polugodištu ugovorio nove poslove vrijedne preko milijardu eura, ostvareni profit među najvišima u povijesti (Poslovni, Jutarnji)