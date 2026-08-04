Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Rusija i Sjeverna Koreja se povezuju mostom, to izaziva zabrinutost u Ukrajini (DW)
  • Knin spreman za obilježavanje Dana pobjede, pripreme ulaze u završnicu (HRT)
  • Veliki udarac za Infantina: Čeferin s prvim čovjekom PSG-a kroji plan za smjenu na čelu FIFA-e (Sport klub)
  • Britanski sastav Massive Attack oglasio se nakon što su članovi benda dobili zabranu ponovnog ulaska u Singapur zbog isticanja palestinske zastave tijekom koncerta, iskustvo nazvali “nadrealnim” (N1)
  • Zašto svi žele državnu zemlju u Vodnjanu? Poljoprivrednicima u Istri podijeljeno je više od 15.000 hektara, najviše u ovoj općini (HRT)

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Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Ruski neovisni mediji: Identificirali smo više od 236.000 poginulih ruskih vojnika (Index)
  • Dugotrajna suša i ekstremne vrućine diljem Europe također su izazvale energetsku krizu. Mađarska je prvi put ikada najavila zatvaranje jedine nuklearne elektrane (Večernji)
  • Ministar poslao upozorenje zbog svinjske kuge: “Imate 10 dana za ispravak propusta” (N1)
  • Lihtenštajn je osnovao krizni stožer nakon velikog kibernetičkog napada na registar stvarnih vlasnika pravnih subjekata, koji se koristi u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Napadači su uspjeli kopirati podatke povezane s približno 31.000 tvrtki, zaklada i drugih pravnih struktura (tportal)
  • Novi detalji tragedije u Zagorju: Majka djece nedavno se odselila iz obiteljske kuće (tportal)
  • Koprivnica će ponovno postati središte srednjovjekovnih spektakla – Renesansni festival od 20-23. kolovoza (HRT, ePodravina)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Uzgajivač objasnio zašto kilogram rajčica košta deset eura: Radi se o cherry rajčicama koje kod nas nisu toliko popularne, a troškovi transporta su puno veći. Trgovački centri nabijaju marže, a turizam nije dovoljno ukomponiram s domaćim proizvođačima (N1)
  • Europska unija pokrenula natječaj za AI gigatvornice vrijedan više od 30 milijardi eura (Bug)
  • Poništen ispit u Indiji, 21 student se ubio. Otac: Prevareni su oni koji su pošteni (Index)
  • Njemački automobilski divovi masovno otpuštaju menadžere: Na tržištu rada ne znaju što bi s njima… (Revija HAK)
  • Val tužbi protiv OpenAI urodio plodom: ChatGPT vam više neće pomoći da pišete kao Hemingway, Agatha Christie ili Stephen King (euronews, Nacional)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Na A1 jutros kolona od 25 kilometara (Index), voditelj naplatne na Lučkom: Vrhunac je turističke sezone, na razini cijele godine naplaćeno je 45 milijuna vozila, odnosno milijun i 600 tisuća vozila više nego lani… na put je najbolje krenuti između utorka i četvrtka (RTL, tportal)
  • Toplinski val koji posljednjih dana zahvaća Hrvatsku danas će biti slabiji, no sutra se vraća, temperature do 37, negdje i do 39 Celzija (HRT)
  • Nezdrava hrana: Na kulen, pršut i grickalice stižu oznake kao na cigaretama? Novi prijedlog zakona o zaštiti djece od pretilosti i zdravstvenom označavanju prehrambenih proizvoda (HRT, tportal)
  • ‘Spider-Man: Brand New Day’ ulazi u povijest s drugim najvećim otvaranjem svih vremena (Ravno do dna)
  • Na 24. Liburnia Film Festivalu 21 film, među kojima je 10 premijera, počinje 25. kolovoza (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Na graničnim prijelazima za Crnu Goru čeka se više od 10 sati, cijele Konavle su blokirane, a postoji mogućnost da cijela dubrovačka rivijera doživi prometni kolaps (Slobodna Dalmacija), aktiviran stožer civilne zaštite (HRT)
  • Ekstremna suša i nagli pad vodostaja prisilili su rumunjske vlasti na izvanredne mjere kako bi spriječile ozbiljne posljedice za energetski sustav zemlje, miniraju stijenu i potapaju teglenice kako bi spasili nuklearku (tportal)
  • Na prodaju Slivniško jezero u Sloveniji: Cijena gotovo 6,3 milijuna eura (tportal)
  • Otac u Začretju jučer ubio djecu i sebe? Policija: Zapaljeno je nekoliko prostorija… susjedi čuli nekoliko pucnjeva, otac je navodno noć prije na društvenim mrežama ostavio poruku iz koje se može naslutiti da se planira osvetiti supruzi (RTL, Index)
  • HNL: Varaždin pobijedio Hajduk 2:1 (tportal)
  • Stara škola u Podstrani renovirana i pretvorena u vilu s bazenom (Journal)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Trump otkazao planirane napade na Iran, tvrdi da je postignut diplomatski napredak (Jutarnji)
  • Kolone na jugu Hrvatske prijepodne duže od 20km, mještani putnike puštaju u svoje domove (Index), u Konavlima zbog prometnog kolapsa aktivirana Civilna zaštita: Situacija je neizdrživa (tportal)
  • Rizik od šumskih požara u južnoj Europi udvostručio se od 1981. (HRT)
  • Dizalo se može ugraditi prilično bezbolno, ali potrebna je volja, kao i informiranost suvlasnika (Zgradonačelnik)
  • Šef HTZ-a: U Hrvatskoj dnevno imamo milijun i 80 tisuća gostiju, najposjećeniji Rovinj, Poreč, Umag i Medulin u Istri te Dubrovnik, Split i Zadar u Dalmaciji (RTL Danas, tportal)
  • Winamp se vraća – kultni player stiže 2027. (Muzika)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Magyar: Moguća obustava rada nuklearne elektrane Paks zbog niskog Dunava (Jutarnji)
  • Umro američki glumac Vincent Pastore, najpoznatiji po ulozi Salvatorea “Big Pussyja” Bonpensiera iz “Sopranosa” (Jutarnji)
  • 16 filmova u borbi za Plave palme Vrboska Film Festivala (HRT)
  • HNL: Osijek dobio Goricu 0:2 (Index), Lokomotiva pobijedila Istru 2:3 u ludoj utakmici na otvaranju sezone (Index), danas igraju Hajduk i Varaždin te Rudeš i Rijeka
  • Danas temperature od 33 do 39 stupnjeva, vrućine se nastavljaju i idući tjedan (tportal)
  • Čak 13 godina u Mađarskoj tražio ukradeni auto, a onda se Dunav povukao i otkrio tajnu: pronađen u rijeci nedaleko njegove kuće (Jutarnji)
Subota (23:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina je napala i jedan iranski brod na Kaspijskom jezeru koji je navodno vozio oružje Rusiji. Teheran prijeti odmazdom, makar očito ni Kijev ni Iran ne teže otvaranju druge bojišnice (DW)
  • Korisnicima Revoluta stiže besplatna osnovna pretplata na ChatGPT, trajanje besplatnog pristupa ovisi o razini pretplate (Bug)
  • Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju, radi se o ocu i dvoje djece, supruga je bila na poslu (Zagorje.com, Jutarnji)
  • Napušteni dio rakete tvrtke SpaceX nekontrolirano juri prema Mjesecu i idućeg tjedna udarit će u njegovu površinu. Znanstvenici procjenjuju da će udar osloboditi energiju koja odgovara eksploziji tri tone TNT-a. Sudar će stvoriti novi krater (Index)
  • Prema statističkom modelu Football Meets Data, Dinamo ima čak 85 posto izgleda za prolazak u play-off Lige prvaka, dobro stoji i Hajduk u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, statističari vjeruju i u prolaz Rijeke (tportal)
Subota (17:00)

Brze i kratke

  • Završena kriza u Ceuti? “Svi migranti vratili su se u Maroko. Nijedna osoba nije prešla na kopno EU-a” (N1)
  • Požar u katedrali na Crvenom trgu u Moskvi (Index)
  • Agencija Fitch potvrdila je u petak rejting Hrvatske “A-“, uz stabilne izglede, istaknuvši snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu, ali i malo gospodarstvo, ranjivo na šokove, te “nagriženu” cjenovnu konkurentnost (Index)
  • Infantino priznao poraz. Odustao je od projekta “FIFA Forward Enterprise”, kroz koji je htio prodati manjinski udio Svjetskog prvenstva kroz dionice privatnim ulagačima (Index)
  • Počeo HNL: Dinamo dobio Slaven s 2:0, oba pogotka zabio Beljo (Index), HR transferi: Dalić pred važnom odlukom. Bira između tri reprezentacije – UAE, Saudijska Arabija i Južna Koreja (Index)
  • Počinje turnir Indexa za najvećeg glumca – prvi meč i prva teška odluka: Ed Harris vs. Anthony Hopkins
Subota (11:00)

Brze i kratke

  • Većina migranata natrag u Maroku, 61 mrtvih. Eskaliralo između Španjolske i Italije (Index)
  • Eksplozije odjekivale Kijevom, dim prekrio nebo. Devet mrtvih i 27 ranjenih (Index)
  • Sezona ipak nije loša: rast cijena usporava, troši se na smještaj i ugostiteljstvo, domaće usluge cvatu, no manje se troši u trgovinama (Jutarnji)
  • Sjeverna Koreja: NATO-ov plan za gorivo pokazuje da se savez priprema za rat (Index)
  • Reuters o vatrogascima: Požari u Španjolskoj i Francuskoj otkrili su slabosti sustava, vatrogasci su preopterećeni (Index)
  • Građani koji imaju osobne iskaznice s trajnim rokom važenja, koje su izdane prije 1. siječnja 2003. godine, moraju ih zamijeniti do ponedjeljka 3. kolovoza (tportal)
Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Znanstvenici: Klimatska kriza isušuje Europu, rekordni toplinski valovi uzrokuju snažno isparavanje vode iz rijeka, jezera, tla i biljaka, piše The Guardian. (Index)
  • Kanada je legalizirala kanabis. Sad ga bande masovno šalju u Europu (Index)
  • In memoriam: Glen Hansard (1970. – 2026.): Kad uvijek mislimo da imamo vremena – mnogi pamte njegov nastup u Lisinskom prije deset godina, a ostaje samo žal za propuštenim prilikama za koncertima (Ravno do dna)
  • Željko Kerum pušten na slobodu, njegovom nećaku određen istražni zatvor (Index)
  • Kreće SHNL: Dinamo je apsolutni favorit za naslov, Hajduk dolazi, a kandidati za ispadanje?  Istra, Osijek i Rudeš u borbi za ostanak, smatraju u podcastu na Sportskim novostima
  • Tony Iommi iz Black Sabbatha singlom “World Alone” najavio prvi album nakon 20+ godina (Muzika)