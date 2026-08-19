Milanović povukao potez i zatražio izvanredno zasjedanje Sabora, traži da se raspravlja o točkama u kojem se Vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije, primiti predstavnike građana, imenovati glavnog državnog inspektora koji će odmah započeti nadzor nad svim odlagalištima otpada (tportal)
Stigli novi nalazi vode u Ličko-senjskoj županiji. Od 22 uzorka 21 ocijenjeno sukladnima, u jednom povišeno olovo, to je do internih instalacija, nema veze s isporučiteljem vode (tportal)
Osumnjičeni palitelj je vlasnik zemlje na kojoj je ‘crno brdo’ otrovnog otpada, tvrdi da je bio prevaren kad je dao zemljište u najam (24sata, N1)
Gradonačelnik Omiša za Nacional.hr: ‘Katastrofa od razornog požara iznosi osam milijuna eura’
Otpuštanja zbog umjetne inteligencije mogu smanjiti produktivnost (Mreža)
ZET obilježava 116 godina električnog tramvaja (HRT)
Profesor s Agronomije: Dosad je 2017. godina imala najviše požara; imali smo oko 6900 otvorenih požara. Sada već do 10. kolovoza 2026. imamo 5700 požara, što su više temperature, što su veće gorive mase, bit će posljedice teže (N1)
Ukrajinci noćas lansirali više od 600 dronova na Moskvu: Šire se dramatične snimke građana (tportal)
Milanović drugi put u povijesti aktivira ustavnu ovlast sazivanja izvanredne saborske sjednice, prvi put zbog afere “Plin za cent” (tportal)
Požar im uništio sezonu, mali iznajmljivači traže oslobađanje od poreza do kraja godine (Poslovni)
Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta, od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Rekordne temperature i dugotrajne suše stvorile su uvjete u kojima se vatra brže širi te postaje intenzivnija i nepredvidljivija nego prije (tportal)
Anušić o opasnom otpadu i požarima: To graniči s ozbiljnim kaznenim djelima, možda čak i terorizmom (N1)
Plenkovićeva Vlada je platila sanaciju varaždinskih bala, no tek nakon što je SDP-ov gradonačelnik Bosilj odradio proceduru (Faktograf)
Jesu li parkirališna mjesta u hrvatskim gradovima adekvatna dimenzijama vozila? Automobili rastu, sve su duži, širi… (Revija HAK)
Renesansni festival počinje u četvrtak, trajat će sve do nedjelje (Klikaj)
Na sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša koja će se danas održati u Gospiću dolazak su potvrdili svih 13 članova (Jutarnji)
Stiže promjena vremena: Temperatura će pasti za desetak stupnjeva, moguće i nevrijeme (N1)
Nasilje kao usluga stiglo i u Hrvatsku: Dvojica mladića došla u Zagreb likvidirati dva poslovna čovjeka? Uglavnom je riječ o djeci i mladima koji su prije “karijere” ubojica i razbijača imali problema sa sitnim kriminalom ili ovisnosti o drogama (Večernji)
Emotivna Sara Kolak nakon europskog zlata: ‘Deset godina! Bilo je i vrijeme’ (Sport klub)
HNL: Hajduk dobio Goricu 1:2, Varaždin Rijeku 2:0, nakon trećeg kola Osijek i Varaždin na vrhu bez poraza, slijedi ih Dinamo s utakmicom manje
Šestotinjak Gospićana i okolice uz političare okupili su se na prosvjedu u Gospiću: ‘Ovo je zločin nad ljudima; Strah me za dijete, za nas, za roditelje”… (Jutarnji)
Loše vijesti za vozače: Od utorka bi cijene goriva trebale značajno porasti, litra dizela za 11 centi, benzin za 7 (Poslovni)
Ogrebali ste drugi automobil na parkingu? Nemojte bježati, kazne su iznimno visoke (N1)
Neki proizvođači muke muču s povrćem koje se na kraju teško prodaje unatoč visokoj kvaliteti: “Poljoprivrednici godinama pokušavaju pronaći kulture koje će im donijeti zaradu, ali često se dogodi da istu ideju dobije velik broj proizvođača” (Podravski, Slobodna)
Nekoliko stotina građana, među kojima su i političari, okupilo se na prosvjedu u Gospiću (Nacional)
Policija uhitila četiri osobe. Sumnja se da su izazivale požare kod Zadra (Index)
Nakon razornih požara ponovno se otvara pitanje može li se Dalmacija bolje zaštititi prije nego što vatra uopće bukne. Jedno od rješenja mogla bi biti kontrolirana ispaša koza, koje na teško pristupačnom kršu uklanjaju travu i grmlje (tportal)