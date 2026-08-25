Putin potpisao uredbu kojom se ruskoj vladi omogućuje privremeno preuzimanje kontrole nad kritičnom infrastrukturom ako je privatni vlasnici ne uspiju zaštititi od ukrajinskih napada dronovima (Index)
Katastrofa u rusko-kineskom gigantu vrijednom 10 milijardi dolara, deseci stradalih, eksplozija i požar u plinsko-kemijskom kompleksu, sumnja se na sabotažu (Jutarnji)
Serijal analitičkih članaka Ilije Jandrića o utjecaju društvenih mreža i umjetne inteligencije na medijsku industriju i novinarstvo: Najveća opasnost AI-ja jest da ljudi postanu poput strojeva (Poslovni)
Počelo suđenje Anni Dujić, poznatoj iz afere Nakaze zbog vrijeđanja policije i vatrogasaca… tvrdi da to nije ona napravila (Index)
Špika (Blok umirovljenici zajedno) upozorio da bi ukidanje poreza na mirovine od 1. siječnja iduće godine najmanje moglo koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima, osobito ako istodobno poskupe komunalne usluge (HRT)
SAD pokrenuo veliki ekonomski udar na Iran, nazivaju ga “ekonomskim danom D”. Iran bi ponovno mogao zaustaviti izvoz nafte iz regije (Index)
Poznanovec, Gospić, Senj i Marišćina: Problemi s otpadom ne prestaju (HRT)
Troje ljudi u Hrvatskoj zaraženo virusom Zapadnog Nila… kod većine zaraženih prolazi bez simptoma, blaži oblik nalik gripi (HRT)
Stiže naoblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženiji uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, poslijepodne moguće i drugdje (Index)
Analiza vode u PGŽ-u: Na nekoliko mjesta pronađena i Escherichia coli (N1)
Food Film Festival stiže na Tuđmanac, 11 dana hrane, filmova i ljetne zabave, od 27. kolovoza do 6. rujna (Nacional)
Vučićeva predizborna kampanja u srpskoj provinciji je reality show kakav još nije viđen, od brijanja u zoru do oslića u pekarnici, predsjednik Srbije gradi sliku svemogućeg rješavatelja terenskih problema (Jutarnji)
Stigli su novi rezultati kvalitete vode u Gospiću. Testirani i duboki zdenci, voda je sigurna za piće (tportal)
U 90. godini života u svojoj švicarskoj rezidenciji preminuo je Klaus-Michael Kühne, njemački milijarder, tajkun logističke industrije i jedan od najutjecajnijih poduzetnika u modernoj povijesti Europe (Jutarnji)
Na hrvatskim cestama tijekom vikenda više od 6000 prekršaja, jedna osoba poginula (N1), maloljetni motociklist poginuo jutros u prometnoj nesreći u Sukošanu (Index)
Nova prepucavanja u trgovinskom ratu SAD-a i Kanade, Carney najavio uvođenje carina Americi od 8. rujna (HRT)
Ministrica o otpadu u Lici: Svi nalazi vode, tla i hrane potpuno su uredni (Poslovni)
Srpski hakeri udarili na Hrvatsku, hvale se na dark webu: ‘Imamo tisuće dijagnoza i podataka pacijenata!‘ (Jutarnji)
Dok čeka rasplet s kućom za 5 tisuća eura u zagorju, američki influencer Justus Reid bacio se u novi projekt: kupio je zapuštenu kolibu s vinogradom za 3 tisuće eura i kaže da će mu to biti još veći pothvat od prijašnjeg (Jutarnji)
Špancirfest privukao brojne posjetitelje u Varaždin (HRT, Varaždinski)
Ukrajinci su tjednima napadali “ruski Amazon”. Sad su prvi put napali njegova rivala”Ozon”, logistički centar naftne rafinerije u Samarskoj oblasti te vojne zrakoplove na Krimu (Index), Putin: Ukrajina je otvorila Pandorinu kutiju. Neka očekuje odgovor (Index)
Ministarstvo: Prikupljena saznanja o 31 mogućoj prikrivenoj grobnici iz Domovinskog rata (Index)
Amazon također podigao cijene hardvera, Kindle i Echo značajno skuplji (Bug)
Šest godina nakon potresa u Petrinji, izložbom posvećenom životu i stvaralaštvu Krste Hegedušića nedavno je svečano otvorena istoimena galerija (Nacional)
Robot srušio Boltov rekord na 100 metara, pretrčao za 9,32 sekundi (HRT)
Ukrajinski napadi na ciljeve unutar Rusije mogli bi ozbiljno uzdrmati rusko gospodarstvo i ubrzati kraj rata, čak i za nekoliko tjedana. Iako Rusi tvrde da neće biti problema s opskrbom goriva, sve više građana bilježi kvarove na autima zbog loše kvalitete, velike liste čekanja u autoservisima… (DW)
Privatni vrtići u Zagrebu skuplji i do 60 eura, grad širi svoju mrežu (Poslovni)
Fantastični Jakirović i Hull srušili Manchester United na početku sezone, dobili ih 2:0 (Index)
Prosvjed u Zagrebu 5. rujna u organizaciji ličkih aktivista: ‘Za političare neće biti mjesta za govornicom’ (Nacional)
Kako su članice EU “zabranile” kratkoročni najam u zgradama: Daju pravo da se statutom zgrade ili odlukom skupštine suvlasnika zabrane ili ograniče kratkoročni najam, od Francuske, Njemačke do Italije, Nizozemske, Austrije i Slovenije (Zgradonačelnik)
Putin kaže da nije kritično. Benzina nema na većini ruskih postaja (Index)
Rusi u strahu od toga da bi Kremlj mogao početi oduzimati depozite kako bi financirao rat povlače milijarde iz banaka (Index)
U Hrvatskoj je izdano oko 106.000 dozvola za boravak i rad stranih državljana, što je 7.5 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine, trenutno ih ima oko 155 tisuća, najviše dolaze iz BiH, Srbije i Filipina (Index, HRT)
Inflacija u EU blago je ubrzala na 3 posto u srpnju, vrativši se na putanju rasta (Index)
Ozzfest se u Birmingham vraća 2027., dvije godine nakon smrti frontmena Black Sabbatha (Muzika)