Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Čović: Kad je direktor CIA-e zadnji put ovako odletio u Moskvu, izbio je rat u Europi (Index)
  • Vlajčić povlači oštar potez: ‘Podmećeš požare, slaviš agresiju na Hrvatsku? Nema više poticaja’ (tportal, Index)
  • Gotovo 400.000 stanovnika Islanda u subotu će odlučivati treba li ova otočna država obnoviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji (Jutarnji)
  • Država prodaje tisuće limenki pive koje su zaplijenili švercerima na carini. Cijena – 0,5 eura po komadu (Jutarnji)
  • Kolumbija planira smjestiti najopasnije zatvorenike na brodove na otvorenom moru (Jutarnji)
  • Preminula Yayoi Kusama, ikona suvremene umjetnosti i kraljica točkica (tportal, Jutarnji)

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Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Ukupno se u Nepalu i Kini više od 1300 ljudi vodi kao nestalo, pronađena tijela 165 poginulih (Index)
  • Direktor CIA-e John Ratcliffe upozorio je ovog tjedna ruske dužnosnike u Moskvi da ne zaoštravaju sukob s američkim saveznicima u NATO-u, osobito Estonijom, Latvijom i Litvom (Jutarnji)
  • Zuckerberg u nevjerojatnom obratu pristao iskeširati 18 milijardi dolara (Jutarnji)
  • Broj ilegalnih ulazaka u EU u značajnom padu (HRT)
  • Dinamo izgubio od Vikinga 3:1 i ostao bez Lige prvaka (Index), ništa od 40 milijuna eura (Sportske)
  • Friendly Fire: Možemo postati najveći lanac gaming cafea na svijetu (Poslovni)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Katastrofa u Nepalu: jako raste broj mrtvih, nestalo na stotine turista, prijeti drugi val (Index), nepalski stručnjaci upozoravaju da još nije moguće sa sigurnošću utvrditi što je izazvalo katastrofu, mogućnost da je ledena lavina pala u rijeku Lhende i blokirala njezin tok (Večernji)
  • DIRH: Više od 60 posto kamiona s otpadom koji ulaze u Hrvatsku je ilegalno (Nacional)
  • Filip Hrgović u subotu u londonskoj O2 Areni ulazi u najveći meč profesionalne karijere. Nasuprot njemu stajat će 21-godišnji Moses Itauma, neporaženi talent kojeg mnogi uspoređuju s Mikeom Tysonom u mladim danima (tportal)
  • Na Sljemenu kanalizacija iz starog sustava odvodnje još uvijek istječe u prirodu pokraj Leustekove staze jer se dio ugostiteljskih objekata još nije priključio na novu javnu mrežu (Index)
  • Prvi put u Hrvatskoj: Pravomoćna odšteta žrtvi svećenikova spolnog zlostavljanja (N1)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Kanadski premijer Mark Carney prekinuo je trgovinske pregovore sa Sjedinjenim Državama, carinama ciljaju savezne države gdje je poraz republikanaca korak prema opozivu američkog predsjednika (Jutarnji, Index)
  • Ekonomska kriza, pad životnog standarda te strah od migranata neki su od uzroka jačanja njemačke stranke AfD, Božo Kovačević: kancelar Merz pod velikim pritiskom, no to ne znači da će AfD pobijediti na saveznoj razini (tportal)
  • Afera ‘Nakaze’ trese policiju: Sindikat traži hitnu smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline, policajka na sudu govorila o pritiscima i zataškavanju (tportal)
  • Tramvajske pruge u Zagrebu idu na popravak: Grad objavio natječaj vrijedan 3,1 milijun eura (tportal)
  • U tajnosti održan sprovod Filipa Mihalića na varaždinskom groblju (Varaždinske vijesti), Mihalićeva smrt zagonenta i nakon sprovoda, MVEP vjeruje dokumentaciji iz Dominikanske Republike (Index)
  • Masovni opoziv kampera u Hrvatskoj: Svi imaju istu grešku – neispravan zavar na ISOFIX nosaču (N1)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Za sanaciju otpada u Lici se javile dvije tvrtke, jedna je Pripuzova (Nacional)
  • Šef CIA-e iznenada tajno posjetio Moskvu: Poslao dramatično upozorenje Putinu? (Index)
  • U nastavku srijede prevladavat će posvuda većinom sunčano, za četvrtak prognoziraju rast temperatura, nestabilnije tek za vikend (N1)
  • Počeo 24. Liburnia Film Festival: Na repertoaru 32 dokumentarna filma (HRT)
  • Jedna hrvatska tvrtka nasjela na prijevaru i uplatila više od 904.000 eura na račun u Mađarskoj, sud uspio obustaviti isplatu i vratiti novac (ePodravina)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Prošlo je gotovo tri tjedna otkako je na zračnoj luci Leipzig/Halle pronađen dron s eksplozivom. Prema istrazi, dronom je trebao biti napadnut ukrajinski teretni zrakoplov Antonov (DW)
  • Tragedija na Dinaric Rallyju u Hrvatskoj: Poginuo Austrijanac, otkazan brzinski ispit (N1)
  • Mljet je ovih dana domaćin susreta dvojice najvećih tehnoloških milijardera svijeta, Jana Kouma i Jeffa Bezosa. Dvojica su se sastala na Koumovoj jahti vrijednoj gotovo 200 milijuna dolara (tportal)
  • Iznajmili apartman na moru pa se žalili na aplikaciji, vlasnica počela slati poruke klijentici, rugala se iz kuće u kojoj žive, a koju je našla na Google Street Viewu (Slobodna)
  • Renesansni festival privukao više od 50 tisuća posjetitelja (Klikaj)
  • Špancirfest je došao na pola, zapažen nastup Kosheen (eVaraždin), bogati program se nastavlja i šesti dan (eVaraždin)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Putin potpisao  uredbu kojom se ruskoj vladi omogućuje privremeno preuzimanje kontrole nad kritičnom infrastrukturom ako je privatni vlasnici ne uspiju zaštititi od ukrajinskih napada dronovima (Index)
  • Katastrofa u rusko-kineskom gigantu vrijednom 10 milijardi dolara, deseci stradalih, eksplozija i požar u plinsko-kemijskom kompleksu, sumnja se na sabotažu (Jutarnji)
  • Serijal analitičkih članaka Ilije Jandrića o utjecaju društvenih mreža i umjetne inteligencije na medijsku industriju i novinarstvo: Najveća opasnost AI-ja jest da ljudi postanu poput strojeva (Poslovni)
  • Počelo suđenje Anni Dujić, poznatoj iz afere Nakaze zbog vrijeđanja policije i vatrogasaca… tvrdi da to nije ona napravila (Index)
  • Špika (Blok umirovljenici zajedno) upozorio da bi ukidanje poreza na mirovine od 1. siječnja iduće godine najmanje moglo koristiti umirovljenicima s najnižim primanjima, osobito ako istodobno poskupe komunalne usluge (HRT)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • SAD pokrenuo veliki ekonomski udar na Iran, nazivaju ga “ekonomskim danom D”. Iran bi ponovno mogao zaustaviti izvoz nafte iz regije (Index)
  • Poznanovec, Gospić, Senj i Marišćina: Problemi s otpadom ne prestaju (HRT)
  • Troje ljudi u Hrvatskoj zaraženo virusom Zapadnog Nila… kod većine zaraženih prolazi bez simptoma, blaži oblik nalik gripi (HRT)
  • Stiže naoblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženiji uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, poslijepodne moguće i drugdje (Index)
  • Analiza vode u PGŽ-u: Na nekoliko mjesta pronađena i Escherichia coli (N1)
  • Food Film Festival stiže na Tuđmanac, 11 dana hrane, filmova i ljetne zabave, od 27. kolovoza do 6. rujna (Nacional)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Vučićeva predizborna kampanja u srpskoj provinciji je reality show kakav još nije viđen, od brijanja u zoru do oslića u pekarnici, predsjednik Srbije gradi sliku svemogućeg rješavatelja terenskih problema (Jutarnji)
  • Stigli su novi rezultati kvalitete vode u Gospiću. Testirani i duboki zdenci, voda je sigurna za piće (tportal)
  • U 90. godini života u svojoj švicarskoj rezidenciji preminuo je Klaus-Michael Kühne, njemački milijarder, tajkun logističke industrije i jedan od najutjecajnijih poduzetnika u modernoj povijesti Europe (Jutarnji)
  • Na hrvatskim cestama tijekom vikenda više od 6000 prekršaja, jedna osoba poginula (N1), maloljetni motociklist poginuo jutros u prometnoj nesreći u Sukošanu (Index)
  • Kaj su jeli naši stari ovog vikenda u Vrbovcu: 45. izdanje festivala tradicionalne hrane
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Isplovila je ‘podmornica sudnjeg dana‘, rusko plovilo pomno prate zapadne obavještajne službe, nosi šest nuklearnih torpeda Posejdon (Jutarnji)
  • Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, a riječ je o dva postupka nabave (tportal)
  • Bijela kuća sve praznija: Ključni ljudi napuštaju Trumpa uoči moguće političke oluje (N1)
  • Završetak radova na Zagrebačkoj katedrali najranije 2030. (HRT)
  • Ukrajina: Dan neovisnosti u sjeni korupcijskog skandala (DW)
Ponedjeljak (11:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinske snage treću su noć zaredom napale logističke centre ruskog diva internetske trgovine Ozona, pogođeno više lokacija u Rusiji i na Krimu (tportal, Index)
  • Danas će prevladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme, utorak nestabilniji (tportal)
  • HNL: Hajduk razbio Osijek 4:0, Dinamo dobio Varaždin 3:1, Rudeš Lokomotivu 4:1, Rijeka Istru 3:2 i Slaven Goricu 2:0
  • Sjećate li se emisije “Živa istina”? Kad su životne priče okupljale gledatelje pred ekranima (HRT)
  • Fiesta Latina se vraća u Zagreb: latinoamerički okusi i plesovi od danas do 30. kolovoza na Strosmayerovom trgu (Pun kufer, Nacional)