Danas (21:00)
Brze i kratke
- Više od 220 divljih odlagališta otpada sanirano je posljednjih godina uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je za nove projekte sanacija ove godine osigurao dodatna tri milijuna eura i pozvao gradove, općine i županije da se do kraja godine jave na otvoreni poziv (Jutarnji)
- Nezavisni sindikat znanosti pozvao građane da se pridruže prosvjedu za Liku (N1)
- Obrtnici ne traže puno: Stabilnost nije povlastica, nego preduvjet razvoja (Poslovni)
- Još nije kasno: Ovih 8 biljaka možete posijati krajem kolovoza, a plodove brati već ove jeseni: rikola, matovilac, špinat, rotkvice, salata, blitva, repa, peršin (Jutarnji)
- Hrgović: Ovo je bio zadnji vlak za postati prvak svijeta. Da sam ovo izgubio, nikad mi više ne bi dali priliku. Znamo kako ta boksačka politika funkcionira. Znao sam da je bilo sad ili nikad. Nemojte mi ništa organizirati jer neću doći, slavit ćemo drugom prilikom (Sport klub)
- Američki lanac brze hrane Taco Bell dolazi u Hrvatsku, otvorit će lokale u dva zagrebačka šoping-centra (Lider)